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В Волковыске задержали зампреда «Таварыства аховы помнікаў»

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  • 27.10.2022, 19:30
  • 1,874
В Волковыске задержали зампреда «Таварыства аховы помнікаў»
Юрий Мелешкевич

Причины задержания неизвестны.

Известный активист Юрий Мелешкевич 27 октября был задержан в Волковыске. Об этом сообщили его знакомые в Facebook.

Причины задержания неизвестны, однако, по информации знакомых, вместе с Мелешкевичем силовики «забрали еще финансового директора и бухгалтера». Возможно, задержание связано с одной из организаций, к которым имеет отношение активист.

Юрий Мелешкевич известен как активист движения «За Свабоду», он также был зампредседателя объединения «БНФ „Адраджэнне“». Власти ликвидировали обе эти организации.

В последнее время Мелешкевич занимался сохранением и популяризацией исторического наследия Беларуси, пишет «Новы час». Он является заместителем председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры».

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