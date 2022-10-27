В Волковыске задержали зампреда «Таварыства аховы помнікаў»2
- 27.10.2022, 19:30
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Причины задержания неизвестны.
Известный активист Юрий Мелешкевич 27 октября был задержан в Волковыске. Об этом сообщили его знакомые в Facebook.
Причины задержания неизвестны, однако, по информации знакомых, вместе с Мелешкевичем силовики «забрали еще финансового директора и бухгалтера». Возможно, задержание связано с одной из организаций, к которым имеет отношение активист.
Юрий Мелешкевич известен как активист движения «За Свабоду», он также был зампредседателя объединения «БНФ „Адраджэнне“». Власти ликвидировали обе эти организации.
В последнее время Мелешкевич занимался сохранением и популяризацией исторического наследия Беларуси, пишет «Новы час». Он является заместителем председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры».