Эстония запретила белорусам владеть оружием 1 27.10.2022, 19:32

2,738

Решение вступит в силу с 1 декабря.

Эстония лишила граждан России и Беларуси права владеть оружием. Поправки приняло правительство страны, передает «Интерфакс». Согласно новой редакции закона, оружие могут иметь только граждане самой республики, а также тех стран, которые входят в Евросоюз или НАТО.

Решение вступит в силу с 1 декабря. Оно затронет 683 иностранцев, проживающих на территории Эстонии: по большей части это россияне и белорусы. Все они должны избавиться от оружия — продать или сдать полиции — в течение года. То же самое касается неграждан — людей, приехавших в республику в годы СССР. Их в Эстонии 595. Теми, кто не выполнит требование, займутся правоохранительные органы.

Кроме того, под новый закон подпадают юридические лица, в состав правления которых входят люди, не имеющее права владеть оружием. Эстония потратит на компенсации за конфискацию более 3700 тысяч единиц оружия 700 тысяч евро.

Ранее аналогичный закон приняла Латвия. С 1 сентября 2023 года разрешение на оружие аннулируют у неграждан и некоторых лиц с постоянным видом на жительство в республике. Сохранить лицензию смогут только граждане стран НАТО или Европейской ассоциации свободной торговли, а также Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

Кроме того, закон позволяет лишать права на владение оружием жителей, которые считаются «нелояльными к Латвии или ее Конституции». В Сейме считают, что это позволит укрепить национальную безопасность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».