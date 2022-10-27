закрыть
27 октября 2022, четверг, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эстония запретила белорусам владеть оружием

1
  • 27.10.2022, 19:32
  • 2,738
Эстония запретила белорусам владеть оружием

Решение вступит в силу с 1 декабря.

Эстония лишила граждан России и Беларуси права владеть оружием. Поправки приняло правительство страны, передает «Интерфакс». Согласно новой редакции закона, оружие могут иметь только граждане самой республики, а также тех стран, которые входят в Евросоюз или НАТО.

Решение вступит в силу с 1 декабря. Оно затронет 683 иностранцев, проживающих на территории Эстонии: по большей части это россияне и белорусы. Все они должны избавиться от оружия — продать или сдать полиции — в течение года. То же самое касается неграждан — людей, приехавших в республику в годы СССР. Их в Эстонии 595. Теми, кто не выполнит требование, займутся правоохранительные органы.

Кроме того, под новый закон подпадают юридические лица, в состав правления которых входят люди, не имеющее права владеть оружием. Эстония потратит на компенсации за конфискацию более 3700 тысяч единиц оружия 700 тысяч евро.

Ранее аналогичный закон приняла Латвия. С 1 сентября 2023 года разрешение на оружие аннулируют у неграждан и некоторых лиц с постоянным видом на жительство в республике. Сохранить лицензию смогут только граждане стран НАТО или Европейской ассоциации свободной торговли, а также Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

Кроме того, закон позволяет лишать права на владение оружием жителей, которые считаются «нелояльными к Латвии или ее Конституции». В Сейме считают, что это позволит укрепить национальную безопасность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский