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Путин заявил, что сам поручил Шойгу распространять фейк о «грязной бомбе» в Украине

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  • 27.10.2022, 19:34
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Путин заявил, что сам поручил Шойгу распространять фейк о «грязной бомбе» в Украине

Признание президента РФ прозвучало во время выступления в дискуссионном клубе Валдай.

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что сам поручил своему министру обороны Сергею Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина».

Во время выступления в дискуссионном клубе Валдай в четверг, 27 октября, где Путин активно транслировал свои псевдоисторические идеи, ложные обвинения и штампы российской пропаганды, он заявил, что стране-террористу РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного». Глава кремлевского режима также утверждает, что в Киеве «делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки».

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всего его коллег и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», — заявил диктатор.

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