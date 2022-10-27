Как белорусские военные помогают нелегальным мигрантами 5 27.10.2022, 19:43

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Польские пограничники опубликовали видео.

Пограничная служба Польши опубликовала видео, снятое возле реки Свислочь районе Бобровников 26 августа.

На записи видны 12 мигрантов, двое мужчин в военной форме (один из них с оружием) и овчарка. Военные что-то объясняют собравшимся вокруг них мигрантам, затем ведут их по тропе.

Польские пограничники заявляют, что белорусские службы постоянно помогают мигрантам нелегально переходить границу.

«Белорусская сторона оказывает постоянную поддержку нелегальным мигрантам, особенно в плане облегчения преодоления ими пограничного режима и транспортировки в приграничный район на всем его участке. Иностранцев направляют к границе в места, где им удобно ее пересечь, особенно в районах пограничных рек и болотистой местности», – заявляет пограничная служба Польши.

Польша отмечает, что миграционный маршрут через Польшу был создан Беларусью и Россией искусственно и эти страны заинтересованы его поддерживать. Большинство мигрантов – мужчины от 20 до 40 лет из африканских стран, стран Ближнего востока и Персидского залива.

Польская сторона заявляет, что мигранты получают российские визы, приезжают в РФ и оттуда добираются до Беларуси. От момента выдачи визы до появления на белорусско-польской границы проходит неделя.

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