Итальянская актриса написала книгу об удочерении девочки Алеси из белорусского приюта 27.10.2022, 20:03

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Книга об Алесе и Саре

Книга называется «Обними меня».

Стало известно, что 42-летняя итальянская актриса Сара Маэстри написала книгу об удочерении девочки Алеси из белорусского приюта, пишет портал belmir.by.

Книга называется «Stringimi a te», что в переводе на русский язык может звучать как «Обними меня». В книге 144 страницы. На обложке книги на голубом фоне изображены две пары резиновых сапог — детские и взрослые. Книга рассказывает о том, как знакомый попросил Сару, которая никогда не видела себя в роли матери, на несколько дней приютить девочку из детского дома.

Сара рассказала в книге, как встреча с девочкой Алесей из белорусского детдома в аэропорту навсегда изменила ее жизнь и как она приняла решение ее удочерить. Однако выясняется, что, согласно итальянским законам, это почти невозможно для незамужней женщины.

Сара Маэстри — итальянская актриса театра, кино и телевидения. Она также ведет программы на радио, занимается волонтерством и общественной деятельностью.

Маэстри снималась в таких фильмах, как «Ночь накануне экзаменов» и «Судья».

Сообщается, что данная книга — не первая для итальянской актрисы. Так, в 2009 году в издательстве Aliberti вышло еще одно ее произведение под названием «La bambina dei fiori di carta» - «Девочка с бумажными цветами». Данная повесть основывается на воспоминаниях актрисы о детстве, большую часть их которого она провела в больничной палате по причине диагностированной в три года серьезной болезни.

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