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Германия успешно испытала лазерное оружие для борьбы с дронами

  • 27.10.2022, 20:09
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Германия успешно испытала лазерное оружие для борьбы с дронами

Испытания заложили основу для разработки оперативной системы лазерного оружия для ВМС ФРГ.

Вооруженные силы Германии (бундесвер) провели первые испытания лазерного оружия для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет. В ходе тестов, состоявшихся на фрегате «Саксония», были получены доказательства того, что с движущимися целями «можно успешно бороться в условиях, сходных с боевыми», сообщило Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера (BAAINBw) в четверг, 27 октября. По его сведениям, испытания заложили основу для возможной разработки оперативной системы лазерного оружия для Военно-морских сил страны, передает DW.

Оборудование установлено в контейнере для морских перевозок и включает в себя системы обнаружения целей и обработки данных, а также лазер. Благодаря своим возможностям будущая система особенно подходит для борьбы с небольшими и подвижными целями, подчеркнули в управлении. Кроме того, возможна защита от минометных снарядов и управляемых ракет, указали представители BAAINBw.

Дальнейшие испытания до середины 2023 года

К работе над проектом привлекли европейское оборонное предприятие MBDA и немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall. По их данным, на испытаниях, состоявшихся в конце августа в море у полигона бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, система успешно показала себя в борьбе с дронами на близком расстоянии. Дальнейшие тесты будут проходить до середины 2023 года.

В последние годы в бундесвере была выявлена недостаточная подготовленность к защите от беспилотников, отмечает агентство dpa. Федеральное правительство Германии долгие годы в значительной степени игнорировало этот вопрос, несмотря на предупреждения военных и прогресс, достигнутый другими странами.

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