Илон Маск рассказал, зачем ему Twitter 3 27.10.2022, 20:21

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Илон Маск

Миллиардер хочет закрыть сделку по покупке соцсети до 28 октября.

Для будущего цивилизации важно иметь общую «цифровую городскую площадь», где можно обсуждать широкий спектр тем «в здоровой манере, не прибегая к насилию». Так цель своей покупки Twitter охарактеризовал американский предприниматель Илон Маск. Соответсвующее заявление он опубликовал в соцсети 27 октября.

«Я не делаю это, потому что это легко. Я делаю это не для того, чтобы заработать больше денег. Я делаю это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю. И я делаю это со смирением, осознавая, что неудача в достижении этой цели, несмотря на все наши усилия, вполне возможна», – написал Маск.

Маск сомневается, что платформа сможет стать местом, где можно будет говорить «все, что угодно, без последствий», но, по его мнению, она должна быть гостеприимной. Пользователь сможет формировать платформу исходя из своих интересов, добавил Маск.

Также он заверил, что будет «правильный» подход к рекламе.

«Объявления с низкой релевантностью – это спам, но высокорелевантные объявления на самом деле являются контентом!» – считает Маск.

Он обратился к рекламодателям со словами: «Давайте построим что-то необычное вместе».

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

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