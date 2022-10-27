Стало известно, кому еще могут ограничить выезд из Беларуси 27.10.2022, 20:41

На данный момент запрещен выезд за границу госслужащих.

Стало известно, кому могут временно ограничить выезд из Беларуси. Подробности озвучила заместитель председателя Постоянной комиссии «палаты представителей» по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец, пишет БелТА.

Ражанец обратила внимание на то, что мир сейчас турбулентный и возникла необходимость обратить внимание на внутреннюю дисциплину.

- Мир сейчас очень турбулентный, поэтому пришла необходимость обратить пристальное внимание на внутреннюю дисциплину, в том числе на въезд и выезд как белорусов, так и иностранцев в нашу страну и из нее, - сказала она.

По словам Ражанец, проектом закона «Об изменении законов» (по вопросам введения биометрических документов) предлагается временно ограничить выезд из страны тем лицам, в отношении которых ведется административный процесс.

- Однако если человек исполняет обязательства перед правосудием, скажем, полностью уплачивает штраф, то и временное ограничение будет снято, - уточнила Ражанец.

Кроме того, КГБ предоставляется право временно ограничивать выезд из Беларуси в целях национальной безопасности.

На данный момент предусматривается допрегулирование порядка выезда за границу госслужащих.

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