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Стало известно, кому еще могут ограничить выезд из Беларуси

  • 27.10.2022, 20:41
Стало известно, кому еще могут ограничить выезд из Беларуси

На данный момент запрещен выезд за границу госслужащих.

Стало известно, кому могут временно ограничить выезд из Беларуси. Подробности озвучила заместитель председателя Постоянной комиссии «палаты представителей» по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец, пишет БелТА.

Ражанец обратила внимание на то, что мир сейчас турбулентный и возникла необходимость обратить внимание на внутреннюю дисциплину.

- Мир сейчас очень турбулентный, поэтому пришла необходимость обратить пристальное внимание на внутреннюю дисциплину, в том числе на въезд и выезд как белорусов, так и иностранцев в нашу страну и из нее, - сказала она.

По словам Ражанец, проектом закона «Об изменении законов» (по вопросам введения биометрических документов) предлагается временно ограничить выезд из страны тем лицам, в отношении которых ведется административный процесс.

- Однако если человек исполняет обязательства перед правосудием, скажем, полностью уплачивает штраф, то и временное ограничение будет снято, - уточнила Ражанец.

Кроме того, КГБ предоставляется право временно ограничивать выезд из Беларуси в целях национальной безопасности.

На данный момент предусматривается допрегулирование порядка выезда за границу госслужащих.

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