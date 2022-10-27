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Сунак договорился с Шольцем продолжать санкционное давление на Россию

  • 27.10.2022, 21:01
Сунак договорился с Шольцем продолжать санкционное давление на Россию
Риши Сунак

Премьер Британии и канцлер Германии провели переговоры.

Великобритания и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

«С удовольствием пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем сегодня днем», – говорится в сообщении.

Сунак заявил, что с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, как это делали на уровне министров финансов. Это должно обеспечить дальнейшее давление на Путина, поддерживать Украину и защитить энергетическую безопасность Британии и Германии в будущем.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак.

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