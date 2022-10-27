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Белоруска заправила чужой автомобиль в двух километрах от себя: как?

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  • 27.10.2022, 21:45
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Белоруска заправила чужой автомобиль в двух километрах от себя: как?

Автолюбительница попала в нетипичную ситуацию.

Читательница ресурса AutoGrodno попала в нетипичную ситуацию: она приехала на АЗС возле Погоран, оплатила топливо, но заправиться за чужой счет решил автомобиль на Индурском шоссе. Теперь читательница ищет девушку, в бак машины которой попало топливо.

Читательница пользуется системой «Оплати» — на подъезде к заправке на смартфоне необходимо открыть эту программу, указать АЗС, колонку и вид топлива. Деньги списываются в онлайн-режиме — после этого подается топливо. По ее словам, в тот раз после оплаты топливо не пошло, девушка обратилась к операторам АЗС.

«Оказывается, ровно в тот момент, когда я активировала оплату, на Индурском шоссе тоже на 4-й колонке пыталась заправить АИ-92 в свой черный BMW другая девушка. Произошел какой-то сбой в программе, и моя оплата ушла ей», — утверждает читательница.

Операторы АЗС на Индурском шоссе чуть позже подтвердили, что подобная нештатная ситуация действительно произошла. «Приехала девушка, вставила пистолет от бензоколонки в свой BMW и пошла к кассе. Когда она пришла оплачивать топливо, оператор ей сообщил, что ее машина уже заправлена и топливо оплачено», — говорится в материале. Та «была удивлена и пыталась узнать, как ей вернуть деньги» и что произошло. Но на тот момент операторы еще сами не знали причину.

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