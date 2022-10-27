Украина впервые импортировала электроэнергию из Европы 27.10.2022, 21:17

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Пока в тестовом режиме.

Государственный трейдер «Энергетическая компания Украины» в четверг осуществил первый в истории тестовый импорт электроэнергии из Европы.

Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение предприятия.

Уточняется, что тестовый импорт электроэнергии состоялся из Словакии, его мощность составляла 1 МВт.

Право на импорт «Энергетическая компания Украины» получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, который во вторник провел оператор национальной системы передачи НЭК «Укрэнерго».

«Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину - это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению», - пояснил генеральный директор АО «ЭКУ» Виталий Бутенко.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

Но 10 октября из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов Украина объявила, что прекращает экспорт электроэнергии в Европу.

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