Для белорусских водителей ввели существенные новшества 27.10.2022, 21:22

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Что изменилось.

С 27 октября в Беларуси обновили правила дорожного движения. Среди прочего предусмотрены новшества как для водителей, так и для велосипедистов и тех, кто ездит на электросамокатах. «Зеркало» напоминает, какие изменения внесли в ПДД.

Преимущество водителя в движении

С 27 октября в ПДД уточнили, что преимущество в движении считается предоставленным, если расстояние между транспортом и приближающимся пешеходом составило не меньше двух полос движения (при их наличии).

При этом водитель теперь обязан предоставить преимущество пешеходам, которые не завершили переход, а также уступить дорогу велосипедистам, которые завершают пересечение. Ранее это требование распространялось только на пешеходов.

Изменения по скоростным ограничениям

Мотоциклы, легковые автомобили, грузовые авто массой до 3,5 тонны теперь могут ехать по автомагистралям и дорогам со скоростью не более 120 км/ч (вместо 110 км/ч), а автобусы — не выше 100 км/ч. На остальных загородных дорогах, как и ранее, — не более 90 км/ч (если правилами не предусмотрено другое).

В МВД поясняют, что водитель теперь должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ следующие документы:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон), если ТС не зарегистрировано, то документ, подтверждающий законность его приобретения;

документы, подтверждающие правомерность установки опознавательного знака «Инвалид» при его наличии, за исключением иностранцев и лиц без гражданства.

Можно не возить с собой документы, подтверждающие прохождение техосмотра, а также страховой полис, если он заключен в электронном виде.

«Водителю запрещено пользоваться устройствами связи (мобильным телефоном), если для этого их надо держать в руках или воздействовать рукой», — уточняют в ведомстве.

Новшество по электромобилям

Некоторые изменения касаются управления электротранспортом. Среди них — электромобилям разрешили ездить по полосе, которая предназначена для движения общественного транспорта.

Зарядка электромобилей теперь считается остановкой, а стоянка на местах для зарядки электромобилей отныне запрещена, их можно сейчас использовать только по назначению.

Появится новый дорожный знак

На определенных территориях, например, в местах плотной жилой застройки, появится новый дорожный знак «Зона с ограничением максимальной скорости движения». Его наличие будет означать, что скорость в данном районе не должна превышать 30 км/ч.

Изменения по электросамокатам и сигвеям

Электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо с 27 октября попали под определение «средство персональной мобильности».

Передвигаться на таких устройствах с 27 октября необходимо по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч, не создавая препятствия для движения пешеходов. Также установили возрастное ограничение на использование средств персональной мобильности — с 14 лет. Но оно не действует в жилых и пешеходных зонах.

Новшество по эвакуации авто

С октября добавили еще несколько оснований для применения инспектором ГАИ принудительной эвакуации транспортного средства. Если раньше это было возможным для машины с водителем-«бесправником», по «пьяной» статье или за нарушение правил остановки (стоянки), то теперь такая мера может быть принята и в случае парковки на месте для инвалидов (на авто нет знака «Инвалид») либо месте, которое предназначено для зарядки электромобилей.

Что изменится при выезде на круговой перекресток

При въезде на круговой перекресток не нужно будет подавать световой сигнал поворота.

Ближний свет фар

Также ввели обязанность водителей в период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября при нахождении на дорогах в светлое время суток включать ближний свет фар правилах дорожного движения закрепили ежегодно проводимые ГАИ акции, приуроченные к началу и окончанию учебного года.

Запрет на перевозку пьяных на мотоцикле

Кроме того, запретили перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле (кроме бокового прицепа к нему) и мопеде. При этом данные лица по требованию сотрудников ГАИ теперь обязаны пройти освидетельствование.

Новшества для велосипедистов

Некоторые новшества касаются велосипедистов. Их обяжут передвигаться вне населенных пунктов в темное время суток в одежде со световозвращающими элементами. Исключение — езда по велосипедной дорожке.

Пересекать проезжую часть велосипедист теперь обязан по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При этом велосипедист вправе не спешиваться.

Также теперь запрещено ездить на велосипедах, мотоциклах и СПМ, не держась обеими руками за руль (исключение — подача сигнала о повороте) или не держа ноги на педалях (подножках). Также ввели запрет на перевозку на велосипеде пассажиров-детей до 7 лет без специального сиденья, которое (предохраняет) ноги ребенка, если на них шлем.

Нюансы по шинам

В МВД уточняют, что не допускается остаточная глубина рисунка шины протектора менее 1,6 мм — для легковых авто, 1 мм — грузовиков, 2 мм — автобусов, троллейбусов, 0,8 мм — мотоциклов, мопедов и квадроциклов, 4 мм — для зимней резины со специальными маркировками (снежинки, «М+S» и другими).

Шина считается непригодной к эксплуатации, если появляется один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений — при неравномерном износе беговой дорожки.

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