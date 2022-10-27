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Политзаключенный Сергей Гордиевич вышел на свободу

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  • 27.10.2022, 21:34
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Политзаключенный Сергей Гордиевич вышел на свободу
Сергей Гордиевич

Журналист полностью отбыл свой срок.

Политзаключенный журналист Сергей Гордиевич вышел на свободу.

Гордиевичу в августе 2021 года присудили 1,5 года колонии — журналиста признали виновным в клевете, оскорблении Лукашенко и двух милиционеров из-за сообщений в Viber, пишет «Вясна».

Сергей Гордиевич работал в интернет-издании «Першы рэгіён» из Дрогичина.

До суда Гордиевич несколько месяцев провел под домашним арестом, его задержали 22 декабря 2020-го. Своей вины на суде он не признал.

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