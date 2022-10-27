США пообещали ответить, если Россия ударит по спутникам 1 27.10.2022, 21:38

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Ранее МИД РФ пригрозил сбивать иностранные коммерческие спутники за помощь Украине.

Любое нападение на инфраструктуру США повлечет за собой ответ, заявил официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби после того, как в Министерстве иностранных дел России пригрозили сбивать иностранные коммерческие спутники за помощь Украине.

Он не уточнил, каким будет ответ США. Однако, по словам Кирби, общедоступная информация свидетельствует о том, что россияне пытаются овладеть противоспутниковыми технологиями.

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия будет считать «законными целями» западные коммерческие спутники, если их используют на войне для помощи Украине.

В начале октября Минобороны РФ рассказало о проведении неких «экспериментов» с иностранными спутниками, для чего привлекались специалисты Главного центра разведки космической обстановки. После этого украинские военные, которые проводят контрнаступление на юге и востоке страны, стали жаловаться на сбои в работе терминалов Starlink, принадлежащих частной американской компании SpaceX Илона Маска. Наиболее острой была проблема вокруг Херсонской и Запорожской областей, но связь пропадала и вдоль линии фронта в восточном Харькове, Донецке и Луганске.

Сам Маск говорил, что Россия активно пытается «убить» Starlink, из-за чего его компании приходится тратить «огромные ресурсы» на ее защиту, однако даже несмотря на это, риск ее полного уничтожения сохраняется. Также Маск утверждал, что «Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте, все остальные — мертвы».

Известно, что Украина купила доступ к информации со спутников финской компании ICEYE. На это потратили пожертвования жителей. Изначально средства собирали на покупку трех турецких беспилотников «Байрактар», но в итоге дроны Киеву просто подарили. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, только за первые два дня работы спутники ICEYE помогли обнаружить более 60 единиц боевой техники российской армии. Он добавил, что всего для помощи ВСУ применяются около 20 финских космических аппаратов.

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