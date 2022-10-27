Пентагон опубликовал новую оборонную стратегию 27.10.2022, 21:51

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Россия признана острой угрозой.

Минобороны США опубликовало новую оборонную стратегию. В ней Россия признана «острой угрозой», а Китай «основным вызовом».

«Несмотря на то, что мы фокусируемся на КНР как на основном вызове, Национальная оборонная стратегия также отвечает за острую угрозу со стороны России, что совсем недавно было продемонстрировано дальнейшим неспровоцированным вторжением России в Украину», — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что Россия представляет серьезные и постоянные риски для США и союзников Вашингтона, к которым относятся:

ядерные угрозы;

угрозы крылатыми ракетами большой дальности;

кибер- и информационные операции;

контркосмические угрозы;

химическое и биологическое оружие;

подводная война;

обширные кампании серой зоны, направленные, в частности, против демократий.

«Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния. Его обширный послужной список территориальной агрессии включает в себя эскалацию жестокой, ничем не спровоцированной войны против Украины», — сообщается в документе.

Основные приоритеты новой оборонной программы включают:

защиту США, с учетом растущей угрозы со стороны Китая;

сдерживание стратегических нападений на США и партнеров;

сдерживание агрессии, в то же время готовность одержать верх в конфликте, когда это необходимо, отдавая приоритет вызову Китая, а затем вызову России в Европе;

создание устойчивых Объединенных сил и оборонной экосистемы.

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