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США подготовили план контроля над оружием в Украине

  • 27.10.2022, 22:07
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США подготовили план контроля над оружием в Украине

Чтобы не захватила Россия.

Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в ходе войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

В заявлении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки вооружений в Украину. А она в свою очередь обязалась вести учет и пытаться сохранить их.

«Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта», - говорится в сообщении.

Поэтому Государственный департамент представляет план противодействия захвату западных вооружений, который представляет собой всеобъемлющую программу по:

Охране и учету вооружений и боеприпасов в Украине и сопредельных странах при их передаче, хранении и развертывании;

Улучшению регионального управления безопасностью;

Наращиванию потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля для сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

Отметим, накануне на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Беларуси были показаны противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и Javelin, а также немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. Предполагается, что эти образцы были захвачены российскими военными.

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