В Беларуси исчезнут секонд-хенды?3
- 27.10.2022, 22:09
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Лукашенко хочет, чтобы вместо одежды секонд-хенд белорусы покупали продукцию «Беллегпрома».
Лукашенко 27 октября принял с докладом председателя концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину и прокомментировал ситуацию с торговлей брендовыми и поддержанными вещами, пишет БелТА.
По мнению Лукашенко, кризис является благоприятным временем для развития белорусской легкой промышленности. Несмотря на трудности, у отрасли есть все шансы обеспечивать товарами не только отечественный рынок, но еще и поставлять товары в Россию.
При этом Лукашенко отметил, что белорусский внутренний рынок в свое время отдали «непонятно кому».
— Сюда возили от тряпья — секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тысяч предприятий легпрома, там у нас была дыра, - считает он.
В связи с этим он попросил Татьяну Лугину рассказать о проблемах в отрасли, чтобы решить их сейчас. А все ресурсы для производства товаров легкой промышленности в Беларуси уже есть, считает Лукашенко.