Пионтковский: Китай уже делит постпутинскую Россию 27.10.2022, 22:18

Андрей Пионтковский

Си Цзиньпин никакой помощи Путину предоставлять не будет.

Лидер Китая Си Цзиньпин сейчас очень недоволен президентом РФ Владимиром Путиным и никакой помощи ему предоставлять не будет.

Такое мнение высказал публицист и политолог Андрей Пионтковский на YouTube-канале Фейгин Live, передает УНИАН.

«Си Цзиньпин сейчас конечно очень недоволен Путиным и никакой помощи ему предоставлять не будет. Он сейчас уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России вместе с Кадыровым. Не в том смысле, что не как-то сотрудничают, просто ухаживает. Каждый независимо друг от друга хочет видеть себя уже в постпутинской Росии. Что очень важно сказать по теме Китая, что в его докладе (Си Цзиньпиня) на четыре часа не было ни слова про многополярный мир. Полярный мир и два больших игрока — США и Китай», - сказал эксперт.

Также он напомнил, что китайцы называют озеро Байкал Северным морем и считают своей исконной территорией.

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