Украинским силам удается продвигаться в Луганской области

Украинским силам удается продвигаться в Луганской области1
- 27.10.2022, 22:53
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ВСУ продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским силам удается продвигаться на Сватовском и Кременском направлениях.
В Telegram Гайдай заявил, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но все их атаки были отбиты. Также, по его данным, на Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вперед.
Гайдай отметил, что россияне продолжают расстреливать реактивной артиллерией дома в деоккупированных селах, где остается местное население. В подавляющем большинстве, сообщил он, это пожилые люди.
«Среди 17 человек, которые оставались в Белогоровке, был пожилой мужчина и дочь, которая за ним ухаживала — именно они на днях погибли от российского снаряда», — заявил он.
Гайдай также добавил, что «де-юре в так называемой «ЛНР» города Попасная уже не существует».