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Украинским силам удается продвигаться в Луганской области

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  • 27.10.2022, 22:53
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Украинским силам удается продвигаться в Луганской области

ВСУ продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским силам удается продвигаться на Сватовском и Кременском направлениях.

В Telegram Гайдай заявил, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но все их атаки были отбиты. Также, по его данным, на Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вперед.

Гайдай отметил, что россияне продолжают расстреливать реактивной артиллерией дома в деоккупированных селах, где остается местное население. В подавляющем большинстве, сообщил он, это пожилые люди.

«Среди 17 человек, которые оставались в Белогоровке, был пожилой мужчина и дочь, которая за ним ухаживала — именно они на днях погибли от российского снаряда», — заявил он.

Гайдай также добавил, что «де-юре в так называемой «ЛНР» города Попасная уже не существует».

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