Мовлади Удугов: Ответственные страны должны быть готовы взять Россию под внешнее управление Мовлади Удугов

27.10.2022, 23:23

2,206

Мовлади Удугов

В России вызрел кризис.

Вначале цитата из статьи, которая была опубликована автором этих строк на сайте Кавказ-Центр 20 июня 2005 года:

«… именно Россия представляет угрозу международному сообществу.

Россия должна быть взята под внешнее управление группой ответственных стран, в виду полной некомпетентности и авантюризма нынешнего режима в Кремле.

В России вызрел кризис, и взрыв лишь вопрос времени. Россия при Путине все больше скатывается в лигу несостоявшихся государств.

По всем признакам видно, что режим озабочен своим будущим и готов драться за свое выживание. Что придет в голову его главарям в момент кризиса предсказать трудно.

С учетом того, что этот режим имеет в руках оружие массового поражения…, уже сегодня должен существовать чрезвычайный антикризисный план установления в Москве международной администрации, ввода специальных войск на объекты повышенной опасности, изоляции наиболее одиозных военных и политических фигур.

Еще Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Тогда призывы Джохара многими воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед…» (конец цитаты)

- С тех пор прошло 17 лет. За это время, при полном попустительстве т.н. международного сообщества, правящая в России чекистская хунта совершила множество преступлений и терактов, в т.ч. с применением ядерного (радиационного) и химического оружия.

Кремль устроил показательную казнь высшей военно-политической элиты страны НАТО — Польши, напал на Грузию и Украину, учинил резню в Сирии.

О Чечне мы даже не говорим, Запад не просто выдал индульгенцию Кремлю на геноцид, рассчитывая, что Москва успокоится, насытившись чеченской кровью, но профинансировал этот геноцид: который продолжается до сих пор в форме этноцида.

Ни одно из этих преступлений не подвигло т.н. мировое сообщество к осмыслению надвигающейся масштабной трагедии, хотя чеченские лидеры беспрестанно предупреждали о неизбежности катастрофы.

Мир и прежде всего Запад, продолжали политику business as usual, накачивая кремлевскую банду финансовыми ресурсами и ублажая статусными приемами в «клубе цивилизованных стран».

Все годы после распада Советского союза, русские страдали от того, что потеряли «великость». А «великость» в современном мире доказывается при наличии двух условий.

Первое — надо беспардонно нарушить т.н. международные законы, уставы, договоренности. Второе — надо остаться при этом безнаказанным, несмотря на то, что мир гудит и возмущается.

К примеру, Америка «доказала» свою «великость» вторгнувшись в Ирак по абсолютно лживому предлогу, хотя весь мир протестовал против этого, в том числе 80 % американцев были против вторжения.

Убив и сделав беженцами миллионы мусульман в Ираке, а также в Афганистане, США остались безнаказанными.

Чтобы доказать свою «великость» Москве надо было сделать нечто значительное и демонстративное. Последовало нападение на Украину.

Путин реализовал первое условие «великости» - открыто и нагло нарушил договоренность о «сохранение целостности», о «не нападении», «нерушимости границ» и пр.

Теперь ему надо заполучить второе условие «великости» - остаться безнаказанным.

В первом акте этой истории, после захвата Крыма и части Донбасса, ему это удалось. Но вождю русского мира захотелось еще большего величия.

И вновь грянула Украина. Посмотрим, что из этого получится на этот раз. Позволено ли быку то, что позволено Юпитеру или все же прав был римский комедиограф?!

Зловещая харя русского реваншизма, опирающаяся на абсолютно голый шовинизм, объявилась у порога Европы, потребовав от НАТО «собрать свои манатки и убраться на границу 1997 года».

В замешательстве от такой наглости Запад был практически готов сдать Украину, (разве, что кроме Польши и стран Балтии), приготовившись выражать привычную озабоченность с дежурным ритуалом призыва соблюдать права человека.

Перелом в западном сознании и переоценка ситуации произошли только после того, как стало ясно, что украинцы выстояли и готовы драться.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Русская Орда задыхается, истекая собственными зловониями.

Перед миром встал экзистенциальный выбор — либо вновь под различными предлогами (угроза Китая и др.) позволить Улусу Джучи отползти и выжить, с тем, чтобы зализав раны, повторить трагедию в будущем. Либо кардинально решить вопрос Русской Орды, раз и навсегда дезинфицировав и разрушив этот чумной барак.

На повестке дня стоит важный вопрос - демилитаризация, денуклеаризация и полное переформатирование России.

Простая смена режима с плохого Путина на хороших Навального или Ходорковского рано или поздно приведет к тому же плачевному результату, который мы имеем сегодня.

Навальные, ходорковские и др. это такие же имперцы, как и Путин, как и любой другой вожак России при всех режимах и кремлевских главарях во все исторические периоды.

Проблема не в режиме, и не в правителях. Проблема в глубинном психотипе «государственного народа», воспитанного и взращённого «в ужасной и гнусной школе монгольского рабства..,, который продолжает играть роль раба, ставшего господином». (К. Маркс)

Московия как была, так и остается Улусом Джучи, нацеленным на выполнения своей экспансионистской миссии, определенной ханом Батыем - установление границы империи по центру Европы, по линии от Адриатики до Дании.

Улус Джучи дважды достигал этой линии — при Батыи и при Сталине.

Единственным вариантом избавить мир от бесконечного повторения кровавой трагедии может быть только полное переформатирование ордынской, имперской основы России, питающей русский экспансионизм.

Для этого необходимо, прежде всего, освободить страны и народы, захваченные Московией, а «государственный народ» Улуса Джучи освободить от имперских фантазий.

Мир должен немедленно озаботиться вопросом установления внешнего управления над территориями России. Ситуация сегодня гораздо опаснее, чем в 2005 году.

Десятки тысяч вооруженных людей, по сути своей вооруженных банд, вернутся в Россию. Уже сегодня в этой стране действуют практически автономные частные армии.

Путин выстроил перевернутую пирамиду власти. Страна может скатиться к хаосу и дезинтеграции, и в этой связи ответственные внешние акторы должны предпринять упреждающие шаги.

Уже сегодня должен быть разработан план действий на случай неконтролируемого развития ситуации.

Необходимо создать специальную международную кризисную группу по денуклеаризации России. Ядерное оружие должно быть взято под контроль и изъято у Москвы.

Территория России должна быть распределена по зонам ответственности на переходный период в соответствие с программой «4 Д» - до полной депутинизации, деколонизации, демилитаризации и денуклеаризации, с последующим определением формата и границ постимперской России .

Исходя из исторических предпосылок и складывающейся военно-политической ситуации, Москва и вся Центральная Россия могут быть переданы под ответственность Украины, Польши и стран Балтии при поддержке Британии.

Тюркоязычные регионы Урала и Поволжья (политическое пространство Идель Урала) могут быть переданы под ответственность Турции, с привлечением центральноазиатских тюркских государств.

США и Япония могут взять под ответственность Дальний Восток, Забайкалье и Сибирь, в том числе и для того, чтобы сдержать Китай.

В дальнейшем, при определении формата и границ постимперской России можно предложить Китаю вернуть ему часть территорий, захваченных Москвой в 19 веке, в обмен на деоккупацию Восточного Туркестана, который Китай захватили в 1949 году.

Напомню, что еще в 2014 году во время визита в Берлин Си Цзиньпина тогдашний канцлер Ангела Меркель сделала ему подарок с намеком, передав первую точную карту Китая, составленную в Германии в 1735 году.

На той карте многие территории нынешней России принадлежат Китаю. Так что эта идея не будет неожиданностью для Западного альянса.

Что касается Кавказа, то учитывая историческую преемственность, общую культурную и религиозную традицию, а также географическое расположение, наиболее перспективным и востребованным для Северного Кавказа будет проект единого политического субъекта.

Только в этом статусе, а не в условиях раздельных мини-государств с заложенными Москвой межнациональными и территориальными противоречиями, Северный Кавказ может представлять интерес для глобальных акторов,

А такая заинтересованность может быть вполне реальной, если этот регион выступит в роли надежного «кавказского коридора» или «кавказских ворот», соединяющих Европу с Центральной Азией.

Этому будет способствовать восстановление сухопутной границы между Украиной и Северным Кавказом.

Деоккупация Кавказа стратегически выгодна Украине и в целом Европе, которые получат выход к границам Кавказа и сухопутный коридор к Каспийскому морю, Азербайджану и далее в Центральную Азию.

Безусловно это выгодно Кавказу, который может стать важной транзитной территорией между Европой и Азией.

В условиях отдельных национальных мини-государств, даже если попытаться сколотить из них некий союз по типу ЕС, мы получим нестабильное, аморфное пространство с клубком противоречий, соперничающих групп и кланов, ориентированных на разных внешних акторов.

Кроме того, только в статусе единого политического субъекта Северный Кавказ может стать поясом безопасности и стабильности для Южного Кавказа.

Напомню, что США официально объявили свою государственную доктрину - ослабить Россию до такой степени, чтобы она не могла в будущем угрожать соседям и нарушать международный порядок.

Речь идет о серьезном подрыве военного и экономического потенциала России, чтобы лишить Москву экспансионистских и реваншистских устремлений в будущем.

Это широкий комплекс задач, куда входит и геостратегические планы, в частности, географическая изоляция.

(Кстати, об этом мы писали еще в 2006 году в Концепции Исламского Государства Ичкерия, но тогда мы подверглись нападкам со стороны наших политических клептоманов, попугайничающих сегодня вслед за разными экспертами и комментаторами. А мир и вовсе не хотел нас слушать и замечать).

Так вот, план деоккупации Кавказа с выходом на границу с Украиной и соединения Украины с Кавказом как раз ложится в заявленную стратегию США (пункт N3 плана Остина, главы Пентагона) - ослабление России. Это очевидно.

Поэтому вполне обоснованно можно предположить, что проект единого политического субъекта на Северном Кавказе найдет понимание у заинтересованных стран.

Поддержку данного проекта можно получить в первую очередь от Украины и вероятнее всего от Турции, т.к. северный пояс безопасности для Южного Кавказа, который граничит с ностальгирующим по утраченной империи Ираном, вполне отвечает интересам тюркского союза.

Важно понимать контекст происходящих сегодня событий. По сути, русско-украинская война - это прокси война между США и Китаем.

Китай рассчитывает на преференции при любом результате этой войны.

Если победит Россия (с последующей неизбежной военной угрозой Европе и расколом НАТО), то Китай немедленно поглотит Тайвань и потеснит США не только в Тихоокеанском регионе, но также в самой Европе, отправив Запад в политическое небытие.

Если победит Украина, то Китай предполагает отхватить у ослабевшей России значительные куски Сибири и Дальнего Востока.

Ни того, ни другого американцы позволить не могут. Именно в этом контексте надо рассматривать и уход США из Афганистана.

Мы нисколько не сомневаемся в том, что победа и поражение в любой войне в руках Аллаха. Мы лишь констатируем факты.

Американцы вступили в период длительного противостояния с Китаем, который опираясь на свою экономическую и военную мощь демонстрирует неуёмные экспансионистские аппетиты.

Напомним, что США пометили Китай в качестве главного «конкурента», угрожающего стратегическим интересам Америки на ближайшие десятилетия.

Об этом говорится в концепции безопасности США, опубликованной в преддверие важнейшего съезда компартии Китая. В Пекине уже проанализировали американскую концепцию и назвали ее «запугивающей и агрессивной».

Иначе говоря, в Вашингтоне не только не собираются скрывать своих намерений в отношении Китая, но и делают все возможное, чтобы донести до Пекина ясное послание того, что ожидает Китай уже в ближайшем будущем.

По официальным данным несколько тысяч сотрудников ЦРУ и других разведывательных структур США сняты с «антиисламского фронта» и переброшены на борьбу с Китаем. Фокус войны с Исламом сместился в сторону Китая.

Вполне логично, что в своей новой стратегии США попытаются использовать исламский фактор в качестве сдерживающего инструмента в глобальном противостоянии планам Пекина.

Свое поражение в Афганистане американцы хотят обратить в актив на «китайском фронте».

Одна из стратегических задач США создать по границам Китая исламский пояс сдерживания. Поэтому идея передать ответственность за регион Идель Урала Турции вполне оправдана.

Учитывая благосклонную реакцию Вашингтона на активность Турции в Центральной Азии и желание Анкары вступить в ШОС, где в данное время доминирует Китай, можно предположить, что со стороны США не будет возражений.

В этом же контексте надо рассматривать и постоянное внимание США к теме геноцида в отношении уйгур мусульман в Китае, и недавнюю смену власти в Пакистане, который имеет слишком тесные, по мнению Вашингтона и Лондона, связи с Пекином.

Учитывая традиционную для США практику создания союзов для борьбы со своими противниками, мы можем с большой долей уверенности говорить, что Вашингтон задействует все ресурсы и возможности для сдерживание своего стратегического противника.

В этом новом контексте глобальных изменений свою роль займет исламский фактор независимо от желания или нежелания основных акторов международной политики.

Судя по всему, в Вашингтоне это понимают и стараются заполучить «исламский актив» в своей большой игре против Китая.

Слабым местом этой стратегии США остаются проблемы в отношениях Вашингтона с монархиями Персидского залива, главным образом с Саудовской Аравией.

Пока не ясно каким образом американцы намерены выправить ситуацию. Попытка припугнуть арабских шейхов отказом обеспечивать безопасность их вотчин, похоже не дала должного результата.

Эксперты говорят о значительном ослаблении влияния США на арабские монархии, которые активно заигрывают с Россией и Китаем. Об этом, в частности, свидетельствует решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, что явно выгодно России, и что вызвало неприкрытый гнев Вашингтона.

Что касается кавказцев и Кавказа, то нас интересуют каким образом мы можем воспользоваться открывающимися возможностями.

В этой связи надо упомянуть о двух инструментах в прокси-войне Китая, стремящегося подорвать позиции Запада, в первую очередь США. Это Иран и Россия.

Как считают некоторые независимые аналитики (и кажется вполне обоснованно), Кремль пошел на военную авантюру в Украине лишь после того, как получил добро от Пекина, уверив китайских товарищей, что все будет сделано быстро и без большой крови.

Провал путинской «спецоперации» заставил Китай сильно нервничать. В планы Пекина не входила затяжная война, которая лишь усиливает проблемы китайской экономики и так пострадавшей от пандемии ковида.

Угрозы США наложить санкции на Китай в случае поддержки России могут иметь для китайцев вполне ощутимые последствия. Но дело в том, что и бросить нерадивого «северного варвара» Китай не может.

Пекин нашел выход - Иран, с которым Китай давно поддерживает тесные экономические и военно-технические отношения. Иран стал хабом через который «черным карго» поступает помощь России. В т.ч. иранские дроны и ракеты, которые Тегеран поставляет Москве, собраны из китайских комплектующих и электроники.

Иран активно помогает Москве, хотя на официальном уровне открещивается от обвинений в свой адрес. Однако десятки иранских дронов, сбитых в Украине, доказывают обратное. В Вашингтоне уже заявили, что Иран де-факто участвует в войне против Украины на стороне России.

Ось Китай-Иран-Россия так или иначе оказывает негативное, дестабилизирующее влияние на Кавказ. В перспективе эта угроза будет только нарастать.

Поэтому пояс безопасности и стабильности, оформленный в единый политический субъект на Северном Кавказе, отвечает жизненно важным интересам этого региона, и в т.ч. проекту тюркского союза.

Кроме того, вопрос Южного Азербайджана, контролируемого сегодня шиитским Ираном, рано или поздно потребует какого-то решения. В этой связи безопасный, дружественный тыл для турецко-азербайджанского альянса будет играть важное стратегическое значение.

Возможно, многим покажется, что наши рассуждения и предложения - это фантазии. Однако точно такими же «фантазиями» были и предупреждения о том, что Москва готовится развязать реваншистскую войну в Европе и будет угрожать ядерным Армагеддоном.

Мир пришел в движение. Грядет большой передел. Для нас, кавказцев, важно выбрать правильную стратегию в открывающихся возможностях.

Если мы хотим выжить в наступающем новом мире, нам надо отказаться от узконационального мышления и выйти из плена навязанных стереотипов, опираясь на требование Ислама быть едиными.

Речь идет именно о единстве, а не союзничестве. Это единство должно отвечать предписанию нашей религии, а не выдуманными сочинениям людей, придавших им статус «священных писаний».

Нужно понять, какую ценность мы можем предложить этому миру, проявить дальновидность и ответственность. В противном случае нас ждут новые беды и прозябание в наших горных ущельях, разделенных на национальные клетки.

Или мы останемся на обочине исторических процессов в роли разменной монеты, каждый в своей конуре, и в конце концов растворимся в закипающем мировом котле, или мы выживем, став акторами этих процессов, и мусульмане Кавказа займут достойное место на политической карте мира, сохранив свою свободу, религиозную и этническую идентичность

Мовлади Удугов, Кавказ-Центр

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».