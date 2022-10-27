Зеленский выступил с внеплановым обращением к украинцам

Зеленский выступил с внеплановым обращением к украинцам2
- 27.10.2022, 23:32
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Традиционный вечерний видеоотчет он пообещал выпустить позже.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с внеочередным обращением. Традиционный вечерний видеоотчет он пообещал выпустить позже.
«Обращение будет немного позже, потому что рабочий день еще не закончился. Хотел на несколько секунд поддержать вас: непростой день, варвары бьют по нашей энергетике, но я уверен, что мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное – сохранить свет в своем сердце», – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, у каждого свой свет: для кого-то – это отец на фронте, для кого-то – побратим в памяти навсегда, для кого-то – любимый или любимая рядом, для кого-то – первое свидание. Он показал то, что является светом для него лично – семейное фото на столе в рабочем кабинете.
«Но я уверен, что для нас всех главным светом является Украина. Ради нее и победим!», – подчеркнул он.