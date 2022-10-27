Зеленский выступил с внеплановым обращением к украинцам 2 27.10.2022, 23:32

2,300

Традиционный вечерний видеоотчет он пообещал выпустить позже.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с внеочередным обращением. Традиционный вечерний видеоотчет он пообещал выпустить позже.

«Обращение будет немного позже, потому что рабочий день еще не закончился. Хотел на несколько секунд поддержать вас: непростой день, варвары бьют по нашей энергетике, но я уверен, что мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное – сохранить свет в своем сердце», – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, у каждого свой свет: для кого-то – это отец на фронте, для кого-то – побратим в памяти навсегда, для кого-то – любимый или любимая рядом, для кого-то – первое свидание. Он показал то, что является светом для него лично – семейное фото на столе в рабочем кабинете.

«Но я уверен, что для нас всех главным светом является Украина. Ради нее и победим!», – подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».