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Зеленский выступил с внеплановым обращением к украинцам

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  • 27.10.2022, 23:32
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Зеленский выступил с внеплановым обращением к украинцам

Традиционный вечерний видеоотчет он пообещал выпустить позже.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с внеочередным обращением. Традиционный вечерний видеоотчет он пообещал выпустить позже.

«Обращение будет немного позже, потому что рабочий день еще не закончился. Хотел на несколько секунд поддержать вас: непростой день, варвары бьют по нашей энергетике, но я уверен, что мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное – сохранить свет в своем сердце», – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, у каждого свой свет: для кого-то – это отец на фронте, для кого-то – побратим в памяти навсегда, для кого-то – любимый или любимая рядом, для кого-то – первое свидание. Он показал то, что является светом для него лично – семейное фото на столе в рабочем кабинете.

«Но я уверен, что для нас всех главным светом является Украина. Ради нее и победим!», – подчеркнул он.

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