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Кадыров признал гибель 23 чеченских бойцов в Херсонской области

  • 27.10.2022, 23:35
  • 2,186
Кадыров признал гибель 23 чеченских бойцов в Херсонской области
иллюстрационное фото

Еще 58 получили ранения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Украине в результате артобстрела в одном из чеченских подразделений погибли 23 бойца, еще 58 получили ранения.

«В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены, есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем телеграм-канале.

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