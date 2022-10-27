Кадыров признал гибель 23 чеченских бойцов в Херсонской области
- 27.10.2022, 23:35
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Еще 58 получили ранения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Украине в результате артобстрела в одном из чеченских подразделений погибли 23 бойца, еще 58 получили ранения.
«В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены, есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем телеграм-канале.