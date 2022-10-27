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Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20

  • 27.10.2022, 23:54
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20
Джо Байден

Об этом сообщил Белый дом.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не будет встречаться с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится 15-16 ноября 2022 года в Индонезии.

Об этом пишет CNN.

«Президент сказал, что не намерен проводить встречу с Владимиром Путиным», – отметил Кирби.

По словам Кирби, во время своего визита на Бали Джо Байден сосредоточится на укреплении международных союзов и партнерств США.

«Президент гордится нашей работой по усилению альянсов и партнерств в мире, поэтому, думаю, он сосредоточится на этом», – подчеркнул он.

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