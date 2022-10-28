Остин: Украинцы способны достичь практически любой цели ракетами GMLRS 28.10.2022, 1:44

Глава Пентагона прокомментировал возможность предоставления Украине снарядов ATACMS для HIMARS.

Украинские военные способны поразить нужные им цели с помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге 27 октября, отвечая на вопрос о предоставлении Украине снарядов ATACMS для HIMARS, пишет «Голос Америки».

«Украинцы способны достичь практически любой цели, которой хотят достичь, используя ракеты GMLRS. Они имеют необходимое для успеха и хорошо используют это», – сказал министр.

Он также добавил, что больше всего Украина сейчас нуждается в системах противовоздушной обороны. Остин подчеркнул, что США с партнерами работают над этим.

США предоставили Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.

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