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В ЕС достигли договоренности о запрете двигателей внутреннего сгорания

  • 28.10.2022, 3:36
В ЕС достигли договоренности о запрете двигателей внутреннего сгорания

Такие двигатели в ЕС намерены запретить до 2035 года.

Совет Европейского Союза и Европейский парламент в четверг вечером достигли политической договоренности по регламенту по ужесточению стандартов выбросов углерода для автомобилей и микроавтобусов, в частности полного запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года.

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявила Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Европейские парламентарии и представители государств-членов согласились на сокращение выбросов углерода автомобилями на 55% до 2030 года и на 50% - для микроавтобусов, а к 2035-му они должны быть уменьшены до нуля.

Среди прочего, также будет введена регистрация транспортных средств, использующих экологически чистое топливо, и разработана общая для ЕС методология оценки выбросов углерода транспортными средствами.

Политическая договоренность теперь должна быть официально принята Советом ЕС и Европарламентом.

Соглашение ознаменует скорую победу одного из самых противоречивых предложений ЕС, объявленного чуть больше года назад в рамках запланированной большой «зеленой» перестройки экономики блока, и тех, кто утверждает, что вторжение России в Украину и последующий энергетический кризис ускорит переходный период блока, а не будет препятствовать ему.

Утвержденный регламент станет первым в рамках «зеленых» планов ЕС, известных как Fit for 55, целью которых является сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55% в течение этого десятилетия.

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