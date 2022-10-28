В Пентагоне рассказали, когда США передадут Украине первые системы ПВО NASAMS
- 28.10.2022, 4:59
Системы ПВО будут в Украине уже в ближайшее время.
Соединенные Штаты планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе презентации Стратегии национальной обороны США.
Чиновник отметил, что Министерство обороны упорно работало над передачей соответствующего вооружения.
«Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем их (системы NASAMS – ред.) получить и осуществить подготовку [украинских] военных», - указал Остин.