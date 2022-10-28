Под Бахмутом ВСУ накрыли из немецкой САУ отряд кадыровцев 28.10.2022, 7:35

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Точным ударом украинские бойцы «стерли в пыль» заградительную линию войск РФ.

Ситуация под Бахмутом Донецкой области остается сложной, но контролируемой ВСУ. Украинские защитники на одном из участков лишили оккупационное войско второй линии, которую составляли так называемые «кадыровские отряды».

Об этом со ссылкой на военного блоггера Игоря Вашингтона 27 октября сообщили в Центре стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

«ВСУ под Бахмутом дали оккупантам сполна. ВСУ подтянули Panzerhaubitze и накрыли вторую линию оккупантов. Это та линия заградительного отряда, состоящего из кадыровцев, которая гнала на убой «зеков». Больше этой линии нет. Всех тик-токеров дон-донов в пыль стерли», – говорится в сообщении.

В бою украинские солдаты применили Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) – 155-мм САУ, разработанную немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann, имеющую ствол длиной 52 калибры (8 м), автоматическую систему зарядки с боекомплектом. а также современную точную систему наземной навигации.

21 июня 2022 года стало известно о получении Вооруженными силами Украины первых PzH 2000 с подготовленными украинскими экипажами

Отметим, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. В Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток враг обстреливал из танков и ракетной артиллерии районы населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка. А Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Впрочем, ситуация – контролируемая, украинские бойцы продолжают удерживать позиции в Бахмуте. Об этом свидетельствует видео, снятое военнослужащим ВСУ и обнародованное нардепом, заместителем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрием Мысягиным.

«Оперативная обстановка – без изменений. Наши славные казаки продолжают держать позиции. Бахмут – это Украина. Бахмут стоит», – отметил боец.

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