Reuters: Путин демонстрирует проявления шизофрении и Паркинсона
- 28.10.2022, 7:41
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Авторитетное издание поделилось выводами психиатров.
Ссылаясь на внешние проявления, специалисты по психиатрии считают, что у Путина прогрессирующее психическое расстройство. У диктатора наблюдаются выраженные признаки шизофрении, а также болезни Паркинсона. Подозрение о диагнозе было сделано еще летом этого года.
Информацию об этом сообщало издание Reuters, ссылаясь на источники в высоких международных политических кругах.
Специалисты наблюдают, что у диктатора начала страдать память, что говорит о стремительном разрушении клеток мозга. Путин начинает забывать свои слова, сказанные буквально несколькими днями ранее.
Характерными проявлениями шизофрении являются выраженные аномалии мышления и расстройства эмоциональной сферы.
Очевидно, что Путину свойственны весьма странные увлечения, сравнения и логические схемы. В его поведении все чаще прослеживается чудаковатость, а нездоровая склонность к мистике подчеркивает факт наличия расстройства.
О психическом заболевании российского диктатора можно подозревать. Точный диагноз может быть поставлен или подтвержден только по итогам серьезного обследования.