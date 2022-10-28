Reuters: Путин демонстрирует проявления шизофрении и Паркинсона 28.10.2022, 7:41

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Авторитетное издание поделилось выводами психиатров.

Ссылаясь на внешние проявления, специалисты по психиатрии считают, что у Путина прогрессирующее психическое расстройство. У диктатора наблюдаются выраженные признаки шизофрении, а также болезни Паркинсона. Подозрение о диагнозе было сделано еще летом этого года.

Информацию об этом сообщало издание Reuters, ссылаясь на источники в высоких международных политических кругах.

Специалисты наблюдают, что у диктатора начала страдать память, что говорит о стремительном разрушении клеток мозга. Путин начинает забывать свои слова, сказанные буквально несколькими днями ранее.

Характерными проявлениями шизофрении являются выраженные аномалии мышления и расстройства эмоциональной сферы.

Очевидно, что Путину свойственны весьма странные увлечения, сравнения и логические схемы. В его поведении все чаще прослеживается чудаковатость, а нездоровая склонность к мистике подчеркивает факт наличия расстройства.

О психическом заболевании российского диктатора можно подозревать. Точный диагноз может быть поставлен или подтвержден только по итогам серьезного обследования.

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