закрыть
28 октября 2022, пятница, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Путин демонстрирует проявления шизофрении и Паркинсона

  • 28.10.2022, 7:41
  • 6,330
Reuters: Путин демонстрирует проявления шизофрении и Паркинсона

Авторитетное издание поделилось выводами психиатров.

Ссылаясь на внешние проявления, специалисты по психиатрии считают, что у Путина прогрессирующее психическое расстройство. У диктатора наблюдаются выраженные признаки шизофрении, а также болезни Паркинсона. Подозрение о диагнозе было сделано еще летом этого года.

Информацию об этом сообщало издание Reuters, ссылаясь на источники в высоких международных политических кругах.

Специалисты наблюдают, что у диктатора начала страдать память, что говорит о стремительном разрушении клеток мозга. Путин начинает забывать свои слова, сказанные буквально несколькими днями ранее.

Характерными проявлениями шизофрении являются выраженные аномалии мышления и расстройства эмоциональной сферы.

Очевидно, что Путину свойственны весьма странные увлечения, сравнения и логические схемы. В его поведении все чаще прослеживается чудаковатость, а нездоровая склонность к мистике подчеркивает факт наличия расстройства.

О психическом заболевании российского диктатора можно подозревать. Точный диагноз может быть поставлен или подтвержден только по итогам серьезного обследования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский