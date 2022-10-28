ISW: ЧВК «Вагнера» наращивает влияние и становится новой армией России 28.10.2022, 7:45

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Конфликт с Минобороны РФ неизбежен.

В России наращивает свое влияние частная военная компания «Вагнер» «повара Путина» Евгения Пригожина. За счет войны в Украины она становится так называемой новой армией. Уже сегодня формирование может продолжать развивать свои возможности ведения боевых действий в воздухе и развертывать более сложное оборудование наравне с обычными вооруженными силами. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Раннее российский военный блогер сообщил, что группа «Вагнера» набирает солдат для формирования и/или пополнения расчетов зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1», ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов радиоэлектронной борьбы.

«ЧВК «Вагнер» не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские вооруженные силы все больше зависят от ее сил", – отмечают в ISW.

Российские источники и издание BBC подтвердили существование как минимум одного авиационного отряда «Вагнера», который управлял самолетами Су-25, действовавшими на востоке Украины в мае 2022-го. Годом ранее элементы ЧВК использовали французский легкий транспортный вертолет в операциях в Центральноафриканской Республике.

«Приобретение «Вагнером» боевых самолетов указывает на то, что группа является примером контрактной армии, к чему минобороны РФ стремилось все эти годы», – процитировали в ISW слова российского блогера.

Сами аналитики добавили, что эта формулировка примечательна, поскольку она подчеркивает степень, в которой ЧВК «Вагнер», похоже, становится параллельной «новой армией» наряду с министерством обороны России.

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