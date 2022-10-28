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Российский митрополит шокировал паству заявлением по войне с Украиной

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  • 28.10.2022, 7:50
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Российский митрополит шокировал паству заявлением по войне с Украиной

Священник заявил, что РФ воюет не с Украиной и даже не с США.

Мракобесие в России с каждым днем прогрессирует все больше, и священники Московского патриархата, цитируя тексты, написанные много веков тому назад, пытаются прилепить к ним нынешние реалии и оправдать войну в Украине, которую развязали их власти в Кремле.

Так, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) в интервью православному каналу «Спас», вызвал прямо противоположные эмоции, пишет dialog.ua.

Он шокировал путинских «патриотов» тем, что вопреки всем запретам признал, что Россия все-таки ведет войну (а не «спецоперацию»).

Других зрителей он напугал, утверждая, что россияне воюют с «духами злобы поднебесной». Это поп процитировал послание Павла Ефесянам, и трактовать его в наше время можно так, как душа того пожелает. Тут главное, чтобы китайцы ничего плохого на свой счет не восприняли, поскольку Поднебесье, согласно их понятием - это именно КНР.

Кого там имел в виду митрополит Евгений под словами «духи злобы», доподлинно неясно, хотя по смыслу можно догадаться.

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