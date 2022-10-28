«Мы в окружение попали, за час 10 наших положили» 3 28.10.2022, 7:54

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Оккупант рассказал о разгроме армии РФ в Донецкой области и обругал командование.

Российский оккупант пожаловался на слаженную работу Вооруженных сил Украины, которые разгромили его подразделение на Донецком направлении. Он рассказал, что захватчики попали в окружение и были вынуждены «уносить ноги».

Об этом говорится в его разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины на Youtube в четверг, 27 октября. Он отметил, что ВСУ били по вражеской армии из танков и артиллерии.

«Уносили ноги, все, что успели, схватили и уходили. Пацанов жалко, не повезло. Кому-то повезло, кому-то нет. Дальше куда-то смысла нет идти, там жизни нет. Если бы мы там остались ночевать, все, сегодня уже бы на связь никто не вышел», – сказал он.

Оккупант также рассказал, что всего за один час украинские защитники ликвидировали около 10 российских захватчиков. По его словам, за час обстрела из 90 человек осталось 80.

Кроме того, он пожаловался, что командование их «кинуло» и сбежало.

«Командование тоже все вчера посекло. У…вали так, что.. Ну, я не уверен, что мы бы до ночи вообще дожили вчера», – сказал он.

Российский военные сказал, что Вооруженные силы Украины работают слаженно, а у российской армии нет ни поддержки, ни техники.

«Все друг друга знают, где кто находится, у них хорошо, слаженно работают все. А у нас… Мы без поддержки всякой, без техники стояли, ждали вот этой х…и», – рассказал оккупант.

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