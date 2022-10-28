Возле Бахмута ВСУ ликвидировали две большие группы «вагнеровцев» 28.10.2022, 8:00

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иллюстрационное фото

Оккупанты пытались наступать под прикрытием артиллерии.

На Бахмутском направлении украинские военные уничтожили две большие группы «вагнеровцев», состоявших преимущественно из бывших заключенных

«Вагнеровцы» под прикрытием артиллерии наступали на позиции Национальной гвардии, однако военные уничтожили эти группы, а двух боевиков схватили в плен. Ими оказались бывшие заключенные за тяжкие преступления (разбойные нападения и убийства), заключившие шестимесячный контракт с частной военной компанией «Вагнера».

Об этом сообщает Военное телевидение Украины

«23 и 24 октября в Бахмутском направлении две группы вагнеровцев, которые состояли преимущественно из бывших заключенных, под прикрытием артиллерии осуществляли наступательные действия на позиции НГУ. Но эти «джентльмены удачи» не учли, что у бойцов бригады оперативного назначения имени Героя Украины Сергея Михальчука несколько другие взгляды на перевоспитание оккупантов из плохих в хороших. Поэтому эти группы были уничтожены, а два человека взяты в плен. Ими оказались бывшие заключенные за тяжкие преступления (разбойные нападения и убийства) граждане России, заключившие шестимесячный контракт с частной военной компанией и отправленные для ведения боевых действий на территории Украины», – цитирует пресс-служба МВД слова временного исполняющего обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николая Уршаловича.

В вечернем своде Генштаба ВСУ за 27 октября сообщается, что «остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины».

«Мобилизированные военные, прибывшие в район выполнения боевых задач, не прошли соответствующую подготовку, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе», — говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация под Бахмутом Донецкой области остается сложной, но контролируемой ВСУ. Украинские защитники на одном из участков лишили оккупационное войско второй линии, которую составляли так называемые «кадыровские отряды».

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