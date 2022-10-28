Путин троллит россиян обещанием «попасть в рай» 28.10.2022, 8:12

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Глава РФ «завис», когда ему напомнили о высказывании 2018 года.

Владимир Путин продолжает шантажировать мир возможностью ядерного удара, но, похоже, его политическая игра начала раздражать уже даже россиян.

27 октября ведущий пресс-конференции Путина признался, что общество в РФ нервничает, и напомнил о высказывании президента РФ четырехгодичной давности о том, что россияне «все в рай попадут».

После этого последовал вопрос: «Мы не торопимся же, правда?». Путин, похоже, забыл, что говорил в 2018 году или долго не мог придумать ироничный, по его мнению, ответ, а потому более 7 секунд сидел у микрофона, молча, опустив глаза.

Ведущий заметил, что такая задумчивость настораживает, на что 70-летний Путин заявил: «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут».

Журналист Александр Невзоров сравнил вчерашнюю пресс-конференцию Путина с политическим эксгибиционизмом. «О чем сегодня звенел этот «валдайский колокольчик»? Да все о том же. Краткое изложение речи: «Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придется убить миллионы, они будут убиты…Все будет так, как я хочу, а хочу я войны, горя и катастроф. Если вы надеялись, что за 8 месяцев позора я поумнел, то очень зря», - прокомментировал журналист, рекомендовав не тратить время на изучение заявлений хозяина Кремля.

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