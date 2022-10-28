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Зеленский: Украина будет подрезать крылья всем металлическим чудовищам

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  • 28.10.2022, 8:19
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Зеленский: Украина будет подрезать крылья всем металлическим чудовищам
Владимир Зеленский

Президент Украины показал сбитый дрон Shahed-136.

За двое суток российские оккупанты использовали для атак по территории Украины более 30 дронов, 23 из них были сбиты. Об этом в своем обращении, опубликованном поздно вечером 27 октября, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба стая их воронья. За двое суток выпущено более 30 дронов, защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага вглубь страны и приземлили 23 Shahed. Кроме этого, в металлолом превращены управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25», – сказал он.

Всего за время полномасштабного вторжения, по словам Зеленского, Россия нанесла 4,5 тыс. ракетных ударов и более 8 тыс. авианалетов.

«Мы боремся, будем сбивать больше. Я благодарю часовых нашего неба. Также благодарю всех, кто участвовал в сборе на «ловцов» вот таких Shahed", – добавил он и показал сбитый беспилотник Shahed-136.

Президент записал видеообращение, стоя на улице рядом со сбитым дроном.

«Я верю, совместными силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам, сколько бы и откуда их ни летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. Shahed будут падать. Не упадет только украинский народ! Героический народ, точно вошедший в мировую историю», – добавил он.

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