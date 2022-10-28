В России новый скандал с мобилизацией: на фронт хотели забрать граждан Узбекистана
- 28.10.2022, 8:24
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Мужчины обратились за помощью к президенту своей страны Шавкату Мирзиееву.
В российском городе Орел произошел международный инцидент, напрямую связанный с принудительной мобилизацией. Гражданам Узбекистана, которые работали на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки с требованием явиться в военный комиссариат, информирует агентство Reuters.
По Орлу, как и по многим другим российским и оккупированным украинским городам, прошла очередная волна «мобилизации». Повестки получили и сотрудники компании по переработке мусора «ЭкоСити», среди которых более 20 человек – граждане Узбекистана.
Пикантность ситуации придает тот факт, что власти этой страны запретили своим гражданам принимать участие в войне в Украине на законодательном уровне.
Получив повестки с требованием явиться в военкомат, узбекские работники обратились к президенту своей страны Шавкату Мирзиееву.
В свою очередь, представительство Узбекистана в Российской Федерации заявило, что повестки гражданам страны были выданы ошибочно.