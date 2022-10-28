закрыть
28 октября 2022, пятница, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России новый скандал с мобилизацией: на фронт хотели забрать граждан Узбекистана

  • 28.10.2022, 8:24
  • 4,994
В России новый скандал с мобилизацией: на фронт хотели забрать граждан Узбекистана
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Мужчины обратились за помощью к президенту своей страны Шавкату Мирзиееву.

В российском городе Орел произошел международный инцидент, напрямую связанный с принудительной мобилизацией. Гражданам Узбекистана, которые работали на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки с требованием явиться в военный комиссариат, информирует агентство Reuters.

По Орлу, как и по многим другим российским и оккупированным украинским городам, прошла очередная волна «мобилизации». Повестки получили и сотрудники компании по переработке мусора «ЭкоСити», среди которых более 20 человек – граждане Узбекистана.

Пикантность ситуации придает тот факт, что власти этой страны запретили своим гражданам принимать участие в войне в Украине на законодательном уровне.

Получив повестки с требованием явиться в военкомат, узбекские работники обратились к президенту своей страны Шавкату Мирзиееву.

В свою очередь, представительство Узбекистана в Российской Федерации заявило, что повестки гражданам страны были выданы ошибочно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский