В России новый скандал с мобилизацией: на фронт хотели забрать граждан Узбекистана 28.10.2022, 8:24

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Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Мужчины обратились за помощью к президенту своей страны Шавкату Мирзиееву.

В российском городе Орел произошел международный инцидент, напрямую связанный с принудительной мобилизацией. Гражданам Узбекистана, которые работали на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки с требованием явиться в военный комиссариат, информирует агентство Reuters.

По Орлу, как и по многим другим российским и оккупированным украинским городам, прошла очередная волна «мобилизации». Повестки получили и сотрудники компании по переработке мусора «ЭкоСити», среди которых более 20 человек – граждане Узбекистана.

Пикантность ситуации придает тот факт, что власти этой страны запретили своим гражданам принимать участие в войне в Украине на законодательном уровне.

Получив повестки с требованием явиться в военкомат, узбекские работники обратились к президенту своей страны Шавкату Мирзиееву.

В свою очередь, представительство Узбекистана в Российской Федерации заявило, что повестки гражданам страны были выданы ошибочно.

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