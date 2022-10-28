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Польские пограничники показали, как белорусские военные помогают нелегалам переходить границу

  • 28.10.2022, 8:28
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Польские пограничники показали, как белорусские военные помогают нелегалам переходить границу

Опубликовано новое видео.

Польские пограничники выложили новое видео, свидетельствующее о том, что нелегальные мигранты, в последнее время активизировавшиеся в попытках перейти границы с Европейским союзом, имеют в этом не только моральную поддержку со стороны белорусских силовиков.

Видео было снято 26 октября с помощью квадрокоптера у реки Свислочь в районе Бобровников.

На видео группа из 12 мигрантов, которую сопровождают двое белорусских военных в форме и с оружием, пытается подойти к реке с белорусской стороны. Видно, как военные что-то говорят мигрантам, а потом ведут их за собой.

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