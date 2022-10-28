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В Украине ликвидировали российского подполковника и двух майоров

  • 28.10.2022, 8:35
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В Украине ликвидировали российского подполковника и двух майоров

Один из них работал «на гражданке» учителем физкультуры, но пошел на войну.

На войне против Украины уничтожили российского подполковника Юрия Жука и майоров запаса армии России Вадима Седова и Андрея Слемнева

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

«Майору запаса Вадиму Седову не сиделось на пенсии, плохо работалось учителем в школе, повезло в Чечне, уехал в Украину и, по традиции, успешно демобилизовано», – подчеркнул он.

Смерть майора Седова прокомментировали и росСМИ.

«В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб майор Вадим Седов, работавший учителем физкультуры в гимназии №631 Санкт-Петербурга. Согласно представленной информации, мужчина погиб в среду, 5 октября, при выполнении боевого задания», – пишут пропагандистские издания.

Как заявила супруга ликвидированного майора, 14 сентября он ушел добровольцем, а погиб 5 октября при минометном обстреле в бою.

Также Штирлиц написал о ликвидации российских майоров запаса Андрея Слемнева и подполковника Юрия Жука.

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