Путин пожаловался, что убили его друга 28.10.2022, 8:41

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Диктатор устроил истерику во время конференции 27 октября.

Российский президент Владимир Путин публично возмутился из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«Взяли Сулеймани убили иранского генерала, можно было как угодно относиться к Сулеймани, как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали да, мы убили, что это такое вообще, мы где живем? Совсем охамели»,- заявил Путин во время своего выступления 27 октября, передает «Главред».

Он также назвал хамством «признание Запада в финансировании переворота в Украине».

«Теперь вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения считается «угрозой демократии». Вот, все, что не исходит из России – это все «происки Кремля». На себя посмотрите! Неужели мы все такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как «рука Кремля». До чего скатились! Ну, хоть бы мозгами пошевелили!», - заявил он.

Отметим, в январе 2020 года Иранский генерал лидер спецназа Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит.

Стоит отметить, что 25 октября 2022 года в Иране убили полковника Корпуса стражей Исламской революции Молашахи и командира организации «Басидж» Джавада Киха.

По некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе РФ для войны против Украины.

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