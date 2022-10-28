Названы семь продуктов для эффективного укрепления сердца 2 28.10.2022, 9:15

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Они богаты магнием.

Соблюдение диеты, богатой необходимыми питательными веществами, не только приносит пользу сердцу, но и является отличным способом предотвратить болезни, высокое кровяное давление или уровень холестерина, которые могут повлиять на ваше общее состояние здоровья. Одним из наиболее важных питательных веществ для поддержания здоровья сердца является магний. Это важный минерал, который часто называют «главным минералом» из-за его участия в более чем 300 биохимических реакциях в организме, пишет cursorinfo.co.il.

Медики назвали семь продуктов для эффективного укрепления сердца:

1. Темный шоколад

Ароматный темный шоколад богат несколькими питательными веществами, включая магний. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, в нем также много железа, меди и марганца. Это также полезно для вашего сердца, потому что темный шоколад содержит флаванолы. Согласно исследованию Frontiers in Immunology, флаванолы являются мощным антиоксидантом, который контролирует уровень холестерина ЛПНП (плохого), тем самым снижая риск сердечных заболеваний.

2. Орехи

Орехи могут стать отличным дополнением к здоровой для сердца диете. Благодаря своим противовоспалительным свойствам орехи могут быть очень полезны для вашего здоровья.

3. Семена

Семена чиа, льна и тыквы являются одними из лучших источников магния в вашем рационе.

4. Жирная рыба

Лосось, скумбрия и палтус — одни из лучших источников магния, которые вы можете добавить в свой рацион. Жирная рыба содержит больше всего омега-3 жирных кислот, что невероятно полезно для здоровья вашего сердца.

5. Бананы

Бананы известны как хороший источник калия. Знаете ли вы, что калий также снижает риск сердечных заболеваний? Хороший источник магния и калия, бананы могут быть хорошим дополнением к вашему рациону, если вы хотите контролировать здоровье своего сердца.

6. Листовые овощи

Листовая зелень, насыщенная магнием, обязательно должна быть частью вашего рациона. Капуста, зелень репы, зелень горчицы и шпинат — одни из лучших источников магния, которые вы можете потреблять.

7. Цельнозерновые

Мало того, что цельнозерновые продукты содержат магний, цельные зерна также содержат пищевые волокна, которые полезны для здоровья вашего сердца. Они улучшают уровень холестерина в крови, тем самым снижая риск сердечных заболеваний, инсульта и многих других заболеваний.

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