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Илон Маск официально возглавил Twitter

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  • 28.10.2022, 9:22
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Илон Маск официально возглавил Twitter
Илон Маск

Предыдущий гендиректор компании и ее финансовый директор уволены.

Американский миллиардер Илон Маск официально возглавил Twitter после завершения сделки о покупке компании за $44 млрд, сообщает CNBC.

Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и ее финансовый директор Нед Сигал были уволены и покинули штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско.

Маск прокомментировал закрытие сделки по покупке социальной сети твитом the bird is freed («Птичка на свободе»).

Накануне Илон Маск опубликовал обращение к рекламодателям Twitter, в котором попытался объяснить причины, по которым он решил приобрести сервис микроблогов.

По его словам, он решился на сделку «не потому, что это было просто» и «не для того, чтобы заработать больше денег». «Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю», – написал Маск.

Бизнесмен сменил описание профиля в твиттере на Chief Twit и отметил в качестве своего местонахождения штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. По данным Bloomberg, Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не собирается сокращать штат на три четверти – об этих планах сообщала ранее The Washington Post.

Илон Маск сообщил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов в апреле. Через некоторое время бизнесмен заявил, что приостанавливает сделку из-а неясности в подсчетах фейковых аккаунтов.

В начале июля Маск объявил об отказе от покупки. По словам миллиардера, компания не представила ему запрашиваемые данные. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку. Бизнесмен выступил со встречным иском. В октябре Илон Маск решил завершить сделку по покупке соцсети. Суд дал ему время до 28 октября.

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