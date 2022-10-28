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Российские военные вместе с БТР сдались ВСУ без боя

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  • 28.10.2022, 9:28
  • 6,098
Российские военные вместе с БТР сдались ВСУ без боя

Захватчики покорно отдали оружие и встали на колени.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают пополнять обменный фонд. На Запорожском направлении они без боя взяли в плен нескольких оккупантов из БТР.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. В Telegram он опубликовал видео успешной «охоты» защитников.

На кадрах показана «позиция» российских военных, которую они обустроили в украинском лесу на южных рубежах.

Между деревьями захватчики расположили свой бронетранспортер, маркированный буквой Z, а сами спрятались в импровизированной палатке.

Украинским воинам даже не пришлось открывать огонь по врагу – захватчики покорно отдали оружие и стали на колени, сложа руки за головы.

Всего в плен были взяты трое военнослужащих российской армии, а их БТР теперь послужит защитникам Украины.

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