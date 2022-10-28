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Экс-пропагандисту ОНТ дали еще два года за «оскорбление» Лукашенко

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  • 28.10.2022, 9:36
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Экс-пропагандисту ОНТ дали еще два года за «оскорбление» Лукашенко
Владислав Савин

«Оскорбление» нашли в апелляционной жалобе на первый приговор.

В Барановичах 25 и 26 октября прошел суд над 44-летним блогером и продюсером Владиславом Савиным, которого в марте нынешнего года приговорили к восьми годам колонии по двум уголовным статьям — о мошенничестве и «грубом нарушении общественного порядка». На сей раз ему назначили еще два года лишения свободы за «оскорбление Лукашенко» в апелляционной жалобе на первый приговор, пишет «Брестская весна».

Напомним, первое уголовное дело на блогера было заведено еще в 2016 году, когда он делал телепроект вместе с каналом ОНТ. Согласно материалам дела, он пообещал более чем 100 людям участие в реалити-шоу, взял с них деньги, но обещаний так и не выполнил и скрылся в России. Савину было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в крупном размере).

Впоследствии уголовное дело закрыли, но после августа 2020 года внезапно возобновили, добавив еще и «политическую» статью 342 УК о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно обвинению, Савин участвовал в нескольких акциях протеста, где выкрикивал лозунги, блокировал транспорт путем выхода на проезжую часть. Также он якобы публиковал видеоролики и посты с призывами прийти на марши протеста.

Блогера задержали 8 апреля 2021 года, 30 марта нынешнего года Заводской суд Минска по двум статьям приговорил его к восьми годам колонии усиленного режима.

А 25 и 26 октября в Барановичском суде рассмотрели новое уголовное дело против Савина. На сей раз — по ч. 1 ст. 368 УК: по версии обвинения, он публично «оскорбил» Лукашенко.

Как заявил телерадиокомпании «Брест» прокурор, якобы Савин, «находясь в СИЗО № 6, изготовил апелляционную жалобу, содержащую неприличное высказывание оскорбительного характера в отношении Лукашенко, после чего, рассчитывая на ознакомление с ней широкого круга лиц, передал сотрудникам администрации для дальнейшего направления в Минский городской суд».

В чем конкретно заключалось «оскорбление» Лукашенко, не сообщается.

Судья Виктория Пакунова признала Савина «виновным» и назначила еще два года лишения свободы. Суммарно, с учетом неотбытого наказания, ему останется провести в заключении семь с половиной лет.

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