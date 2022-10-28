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«Очень тяжелая форма»: Невзоров назвал точный диагноз Путина после его речи на «Валдае»

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  • 28.10.2022, 9:47
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«Очень тяжелая форма»: Невзоров назвал точный диагноз Путина после его речи на «Валдае»
Александр Невзоров

Пациент «счастлив».

Журналист, режиссер и публицист Александр Невзоров, эмигрировавший из России из-за политических преследований, поставил «точный диагноз» президенту РФ после его речи на «Валдае».

В своем Тelegram-канале он написал, что у Путина редкая, но «очень тяжелая форма политического эксгибиционизма».

Если у обычных больных наблюдается непреодолимое желание публично продемонстрировать половые органы, то в случае с главой Кремля это выглядит несколько иначе.

«Пациент собирает зрителей, «расстегивается» и заставляет их долго рассматривать то, что он считает своим «достоинством». Всех тошнит - пациент счастлив», - пишет Невзоров.

Кроме того, журналисту хватило несколько предложений, чтобы донести главные тезисы последней речи Путина:

«Пока я жив, кошмар будет продолжаться. Если во имя моих бредовых идей придется убить миллионы, они будут убиты», - основа «спича» диктатора.

Глава Кремля по-прежнему верит в правильность своих действий и в то, что все будет так, как он хочет. Критику всего мира он не воспринимает, и никаких адекватных перемен в его мыслях также не наблюдается.

Невзоров отмечает, что на просмотр выступления президента РФ не стоило даже тратить время.

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