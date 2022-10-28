«Друзья приехали поздравить — а мы уж развелись» 1 28.10.2022, 9:55

2,542

Истории белорусов, которые провели в браке рекордно короткое время.

Для многих брак — это нечто основательное, заключается уж точно навечно. Порой эта вечность быстро заканчивается: стороны обретают болезненный иногда полезный, а иногда травмирующий опыт. Белорусы откликнулись на просьбу onliner.by рассказать о стремительно пролетевшем браке — который тоже планировался как вечный. Примечательно, что отозвались только мужчины. Но их истории фееричны, поучительны, а местами вообще выглядят мистически.

Алексей, 20 дней в браке: «Друзья приехали поздравить — а мы уж развелись»

Брак Алексея продлился 20 дней. С будущей (и сразу прошлой) женой познакомился в школе: он — учитель, она — ученица. Свой опыт описывает в четырех актах.

— Акт первый: знакомство. Я, будучи студентом четвертого курса, устроился в школу учителем физики и астрономии, а она училась в одиннадцатом классе. То есть мне было 22, ей — 17. Собственно, первый акт закончился вместе с учебным годом, после выпускного мы не виделись.

Второй акт состоялся года через четыре. Я пошел в кино — и слышу радостный крик: «Алексей Иванович, здравствуйте!» Вижу бывшую ученицу. После сеанса мы пообщались, с этого и начались наши отношения. Встречались мы года два, все было отлично. За это время даже ни разу не поругались, у меня были хорошие отношения с ее родителями… В общем, решили пожениться. Стали готовиться к свадьбе.

Акт третий. Дней за десять до свадьбы вижу, как у моей будущей (теперь-то уже бывшей) жены меняется настроение. У нас случаются какие-то первые недопонимания, прямо со слезами. Ну, думаю, волнуется перед ответственным шагом. При этом мы продолжаем готовиться к свадьбе, совместно все планируем, хочется, чтобы красиво было. Вкладываем довольно большие деньги… В момент росписи она прямо рыдает. Я опять списал все на волнение, на ее прощание с прошлым статусом, что ли. Не рассмотрел тогда звоночков…

Свадьба проходит красиво: в дорогом ресторане, с церемонией, ведущими, всеми делами. Потом мы уезжаем на отдых за границу. И там происходит какое-то отдаление. Вместо того, чтобы ощущать себя молодоженами в состоянии праздника, я чувствую непонятное напряжение.

Акт четвертый. Возвращаемся в Минск. Я не понимаю, что происходит, с ней что-то не то. Однозначно все не так, как мне представлялось. Она начинает по вечерам уходить «к подруге». Помню, после очередного возвращения она сообщает: «Я поняла, что люблю другого». Объяснила, что за неделю до нашей свадьбы приехал ее бывший парень, узнал, что она выходит замуж. Сказала: «Я хочу быть честна перед тобой: не уверена, что смогу удержаться и не изменять тебе».

Никакого скандала не было, хотя меня эта новость, конечно, огорошила. Я был как в тумане. Вроде в тот же день поехали оформлять развод. Она сразу уехала к маме, мне в этом шоковом состоянии было даже страшно и стыдно сказать кому-то, что так происходит. Мысли были совсем нехорошие: поймал себя на том, что смотрю на люстру и прикидываю, крепко ли она держится. Позвонил другу: мол, приезжай, спасай.

Забавный момент: приехали друзья из Москвы, которые не смогли попасть на свадьбу. Заваливаются такие: «Мы поздравить!» Говорю: «Окей, только у меня для вас есть новость».

После этого принялись сообща заливать горе алкоголем.

Трудно описать те ощущения, но было крайне больно. Я несколько раз пытался встретиться с ней, с ним, приезжал с цветами, что-то просил… Спасибо друзьям, они на самом деле поддержали. Я тогда действительно стал больше пить — потому что ну надо же что-то делать. Потерял чувство реальности, стал ненавидеть свою бывшую жену, потом перенес эту ненависть на всех женщин. Ходил к психотерапевтам, принимал какие-то препараты, это помогло снять тревожность.

Потом был период какого-то бесшабашного загула: по каким-то барам шлялся, с кем-то встречался, знакомился. Это я так, видимо, мстил всем женщинам.

Постепенно я как-то все же стабилизировался. Злоба и обида угасли. Поехал в тур по Европе и в Париже, как ни странно, познакомился со своей нынешней женой.

Сейчас у меня отличная семья, трое детей. С момента того развода прошло 11 лет, и сегодня, несмотря на пережитые ощущения, я крайне благодарен первой жене. Ценю ее честность, понимаю, какой сложный выбор перед ней стоял. Признаться в таком — это очень сильно и круто. Любая боль со временем утихает, а ты становишься мудрее.

Анатолий, полгода в браке: «Так я узнал про фригидность»

Анатолий познакомился с первой женой в больнице: он — пациент, она — медсестра, студентка областного медвуза. После выписки сходили на несколько свиданий и решили, что будут парой. До секса дело дойдет еще нескоро.

— Она училась на последнем курсе. В пятницу приезжала в Минск, в субботу утром выходила на сутки в больницу, в воскресенье мы встречались на пару часов, затем она уезжала. Я решил, что это неплохая проверка отношений.

Перед распределением она предложила расписаться, чтобы ее оставили по моей прописке в Минске. Я согласился. Вскоре мы были официально женаты. Еще полгода встречались раз в неделю на пару часов. Мечтали, как будем жить вместе. Я даже собирался переехать в другой город, если ее распределят не в Минск.

К слову, с начала отношений мы не занимались сексом. Изначально было рано, потом некогда, а потом уже вроде и не нужно. Я, как порядочный парень, не изменял, все ждал первой ночи. Но со временем что-то во мне стало выгорать. Подумал, что дело в сексе, поговорил с женой. На тот момент мы были в отношениях около девяти месяцев, шесть из них женаты.

На этой же неделе все и случилось.

Я был очень удивлен, когда она приехала ко мне, разделась, легла и сказала: «Давай начинать».

Как оказалось, к сексу она равнодушна, для нее в этом нет ничего особенного и интимного. Как я ни старался — и романтично, и орально, и морально — все без толку. Так я узнал, что такое фригидность. Секс для меня не был чем-то жизненно необходимым, тогда я решил, что это не страшно. Даже нашел плюс: мол, по-быстрому, без труда и стараний удовлетворил физиологическую потребность и пошел — мечта мужчины. Так прошло пару месяцев, каждую неделю мы виделись на пару часов, раз в две недели я «спускал пар» (сексом это не назовешь).

Наконец мою жену распределили в Минск. Мы стали жить вместе. Началась бытовуха, но, видимо, только для меня. Я думал, что она серьезная женщина, с серьезной профессией — врач-реаниматолог. А оказалась инфантильная девочка. Приходилось непрерывно объяснять, почему на кухне надо убираться, зачем вещи складывать, а не разбрасывать… В итоге понял, что проще сделать самому. Убирал за ней, складывал одежду, собирал ботинки по прихожей, выслушивал про ее проблемы на работе. Еду она готовила отвратительно (если смесь из всего, что попадется под руку, зажаренное на сковороде, можно назвать едой). В итоге я начал еще и готовить, так как больше не мог врать, что на работе сломалась микроволновка, чтобы не брать ссобойку, которую она готовила.

В какой-то момент я понял, что ничего не получаю от этого брака. Пусть я и мужчина, но мне тоже нужны поддержка, забота, любовь. Я стал задерживаться на работе, потому что домой просто не хотелось. Заниматься сексом мы перестали, мне было приятнее мастурбировать, чем «потыкать и пойти».

Я ушел в депрессию, так как думал, что брак — это раз и навсегда. Начал понимать, почему мужчины изменяют, хотя до этого никогда не изменял. Пытался разговаривать с ней, но получал реакцию ребенка, никакой серьезности и понимания проблемы.

Выносить сор из избы я не хотел, но однажды все же поделился с друзьями. Они убедили, что с этим надо заканчивать. Решающей стала фраза: «Ты сидишь и мучишься, а где-то ждет девчонка, которая может сделать тебя счастливым». Вечером я предложил жене разойтись. Она согласилась.

Когда я помог ей загрузить вещи в такси, почувствовал облегчение и радость.

Через месяц мы подали на развод. Когда ехал в загс, было интересно: вдруг я ошибся? Вдруг увижу ее — и внутри екнет. Не екнуло. В загс она опоздала на 20 минут, приехала с кучей пакетов с едой, а на всю шею набита новая татуировка. Одним словом — ребенок.

За пару недель до развода я познакомился со своей нынешней женой. Получил все, чего мне так не хватало: заботу, любовь, страсть, поддержку. Мы уже несколько лет в браке. Живем душа в душу, иногда ссоримся, но в целом счастливы. Купили машину, завели собаку, планируем детей. А прошлый брак остался как негативный опыт.

Дмитрий: встречались пять лет, развелись через пять месяцев после свадьбы

История Дмитрия напоминает популярную сказку: все было замечательно, пока дело не дошло до кольца.

— До решения пожениться мы встречались около пяти лет. На тот момент нам было немного за 30 — достаточно зрелый возраст для отношений. У нас не было проблем ни с жильем, ни с работой, ни с деньгами. Мы путешествовали, приятно проводили время, фактически жили в гражданском браке. Она готовила завтраки, убирала — я не мог нарадоваться. В какой-то момент (далеко не сразу) девушка заговорила о том, что ее родители не совсем понимают, что происходит: мол, мы годами встречаемся, не пора ли это узаконить, подумать о детях, то-се… Решили расписаться. Дальше — загс, кольца, ресторан, вот это вот все.

После этого наши отношения изменились буквально в течение одной недели. На повестку дня резко вышел вопрос детей. Я все понимаю: надо так надо. Но я предлагал немного подождать, чтобы решился вопрос с нашим собственным жильем. Как бы то ни было, отношения становились все более напряженными.

Потом мне понадобилось на три месяца уехать по работе за границу, это немного остудило ситуацию. Когда вернулся, работал уже из дома, жили семьей, почти все время находились вместе. Начали вылазить бытовые вопросы и претензии, какие-то мелочи вроде мытья посуды… Причем раньше такого не было! Был ровно такой же быт, но проблемы начались ровно с момента росписи.

Как только у человека появилось кольцо, он поменялся.

Все же взялись мы за вопрос детей, подходя к этому целенаправленно и осознанно. Все получилось, она забеременела. На второй неделе беременности начались абсолютно непонятные поиски причин для ссоры. Доходило до маразма: не так лег, не так сел… Наконец она решила: разводимся.

Конечно, мне объясняли про гормоны и тому подобное. Чтобы не нагнетать, я решил пожить отдельно. Вскоре обнаружил, что она без прелюдий заблокировала меня во всех мессенджерах и соцсетях, оборвала все связи. Причем для этого не было какой-то явной причины. Мы нормальные, у нас нет алкогольных проблем, речь не идет о каком-то рукоприкладстве, измене, что еще там бывает.

А через три месяца я просто получил повестку в суд.

После развода она переехала к маме с папой, живет там и сейчас, как в годы студенчества. Не исключаю, что на ее поведение как раз могла повлиять мать. У них в семье просто принято, что все решения принимает мама. Она и мной пыталась руководить…

Бывшая жена Дмитрия еще беременна, скоро должен родиться его ребенок. Но мужчина почему-то не очень верит, что после родов его спутницу «отпустит».

— Как я отреагирую, если скажет «Давай обратно жениться»? Не знаю. Надо будет разговаривать, думать, определяться…

Арсений, девять месяцев в браке: «Появились мысли: неужели с этим человеком придется провести жизнь?»

Арсений говорит, что он интроверт, комфортно чувствует себя в одиночестве, размышляя над чем-нибудь. Его брак был заключен во времена «глупой молодости». Развалился через девять месяцев.

— Она на два года младше меня. Увидел фото в какой-то соцсети, понравилась улыбка, стали общаться, встретились… Я тогда снимал квартиру с ребятами, она — с девушками. В результате я как-то постепенно переместился к ней. А через семь месяцев после знакомства сделал предложение. Мне на тот момент было 25 лет.

Думаю, в самом начале сработал фактор молодой горячей крови. Теперь я понимаю, что это был импульсивный поступок, а я был зеленым и глупым. Да и она…

Но она уже тогда стремилась к какому-то обустройству жизни, к покупкам, турам, строительству домов. А я все не мог понять, как все это можно осуществить молодому специалисту. Тогда еще произошел валютный кризис, и получилось так, что она стала зарабатывать больше, чем я. Это давило. При этом я не видел перспектив на своей работе.

В какой-то момент я стал замыкаться в себе, меньше общаться с женой. Начались конфликты по мелочам, которые раньше мы бы даже не заметили.

Появились мысли вроде «Неужели с этим человеком мне придется провести жизнь?..»

На тот момент она училась на заочном и вечерами выполняла какие-то задания, делала тесты, шпаргалки. А я, придя с работы, просто сидел за спиной — либо играл, либо кино смотрел. Понятно, что человека, который занят делом, это может раздражать. Вот вам и повод для скандала. Пришлось перенести компьютер в другую комнату, проводить больше времени там. Это еще больше усложняет отношения.

После очередного конфликта (вроде она меня как-то зацепила) я сказал: «Моя комната, которую я снимал с ребятами, еще свободна. Я могу на неделю переехать туда, чтобы мы отдохнули друг от друга, соскучились». Она ответила: «Если поедешь — сразу с вещами».

В общем, я уехал. В дальнейшем до развода мы много ругались и мирились в переписке, однажды даже сошлись. Но снова поссорились из-за какой-то глупости: то ли она что-то сказала, то ли я…

Инициатором развода выступил я. В процессе мы сильно подпортили друг другу самооценку, она почему-то выставила меня каким-то неблагополучным игроманом, хотя это не так… Я тогда побывал в глубокой депрессии, пришлось с нуля осмысливать жизнь. И все же, считаю, этот развод пошел мне на пользу, опустил с небес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».