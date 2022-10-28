В России нет денег: разведка финансируется за счет контрабанды сигарет и героина 1 28.10.2022, 9:58

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Одним из «хабов» для сомнительных операций стала Беларусь.

Масштаб наркотрафика и прочей контрабанды, поддерживаемой Путиным, сравнивают с цунами. По данным журналистов, в России наблюдается дефицит наличности для проведения секретных разведопераций, которые прежде финансировали олигархи по указанию Москвы.

В рамках совместной операции пограничной службы Польши, бельгийской таможни и полиции в начале сентября была выявлена базирующуюся в Беларуси группа контрабандистов, которая переправила на нелегальные фабрики в Бельгии 57 млн сигарет и 48 тонн табака общей стоимостью свыше 32 млн евро. Об этом сообщает Vice.

Представители НАТО и Евросоюза считают, что столь масштабная операция проводилась под государственным контролем белорусской и российской разведки и делалось это для того, чтобы восполнить потерянные из-за санкций доходы.

Эта операция проводилась после рейдов на двух фабриках по производству контрафактных сигарет в Литве. Считается, что такие предприятия напрямую управлялись связанными с ФСБ преступными группировками. Эти заводы выпускали контрафактную продукцию под маркой популярных в Великобритании брендов. Общая сумма изъятой продукции оценивается в 73 млн евро.

По словам представителя бельгийской полиции, наладить производство табачной продукции проще, чем организовать нарколабораторию, и риски не столь высокие.

Контрабанда финансирует шпионаж в странах Балтии

«После введенных из-за войны в Украине санкций мы наблюдаем более открытую поддержку этих операций со стороны государственных ведомств Беларуси и России. Прежде мафия платила правительствам за предоставление защиты, теперь же, судя по всему, это стало способом получения твердой валюты, чтобы восполнить потерянный из-за санкций доход», — сказал представитель полиции.

Поначалу нелегальные фабрики в Литве рассматривались как рядовой случай, но в дальнейшем бельгийская разведка выяснила, что этими операциями, по сути, руководили разведслужбы из Москвы. Делалось это с тем, чтобы выручить средства на поддержку шпионской деятельности в странах Балтии.

В 2022 году в Бельгии были обнаружены пять нелегальных объектов по производству табака и 15 складов, на которых хранилось свыше 274 миллионов сигарет, 88 тонн нарезанного табака, 65 тонн кальянного табака и 40 тонн сырья. Изъятая продукция оценивается в 139 млн евро.

«Мы отмечаем значительное увеличение активности для получения денег для правительственных операций, призванных дестабилизировать Западную Европу. Подобные случаи были и прежде, но по масштабу это какое-то цунами незаконной деятельности, поддерживаемой такими деятелями, как Путин», — заявил представитель НАТО.

Правоохранителям удалось отследить, что увеличение масштабов наркотрафика, торговли людьми, поддельными товарами и прочим напрямую поддерживается Москвой.

Раньше операции разведки РФ оплачивали олигархи

После масштабного вторжения в Украину российских войск и введения ограничений, которые влияют на российскую экономику и не позволяют связанным с кремлевским режимом олигархам в открытую действовать в Европе. В РФ сместили фокус в сторону преступной среды. Упомянутая преступная деятельность стала более открытой и, как считается, финансирует российские разведоперации.

«Для работы в Западной и Центральной Европе им нужна твердая валюта, у нас есть подтверждения, что в России наблюдается дефицит наличности для проведения тайных разведопераций, которые прежде финансировали российские олигархи по указанию Москвы, — сказал представитель полиции из Центральной Европы. — И мы наблюдаем переход к совершенно незаконной деятельности — будь то наркотики, контрафактная продукция, незаконная продажа нефти и газа и даже незаконное производство фармацевтической продукции, в частности, в Беларуси».

Связи с Талибаном

По некоторым оценкам, связанные с Россией группировки контролируют по меньшей мере треть поставок героина, который идет из Центральной Азии.

«Путину нужен кэш, и Талибану нужен кэш, — пояснил представитель НАТО. — У афганцев и россиян долгая история взаимоотношений в сфере наркоторговли, и мы уже наблюдаем увеличение контрабанды на северных европейских маршрутах. Если прежде и были какие-то ограничения потоков наркотиков с востока на запад со стороны Путина, то с введением санкций они исчезли».

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