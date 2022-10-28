ВСУ за сутки уничтожили еще 480 оккупантов и почти десяток российских танков 28.10.2022, 10:11

Россия несет огромные боевые потери в Украине.

За минувшие сутки, 27 октября, украинские воины ликвидировали еще около 500 российских оккупантов. Также были уничтожены 9 танков и более 10 бронемашин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ на 28 октября ориентировочно составили:

- личного состава - около 69700 (+480) человек ликвидировано;

- танков - 2640 (+9) ед;

- боевых бронированных машин - 5378 (+14) ед;

- артиллерийских систем - 1698 (+8) ед;

- РСЗО - 379 (+0) ед;

- средства ПВО - 192 (+0) ед;

- самолетов - 272 (+1) ед;

- вертолетов - 251 (+2) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1401 (+3) ед;

- крылатые ракеты - 351 (+0 ед);

- корабли/катера - 16 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 4088 (+10) ед;

- специальная техника - 151 (+1) ед.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия пытается скрыть свои потери во избежание паники.

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