закрыть
28 октября 2022, пятница, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Лидском кладбище повредили очередной памятник польским солдатам

4
  • 28.10.2022, 10:20
  • 1,512
На Лидском кладбище повредили очередной памятник польским солдатам

Вандалы испортили памятник солдатам Войска Польского, погибшим в 1920 году в Неманском сражении.

Неизвестные вандалы повредили памятник солдатам Войска Польского, погибшим в 1920 году в Неманском сражении, возле села Феликсово Лидского района. Об этом сообщает издание «Głos z-nad Niemna».

Памятник установлен на братской могиле солдат Минского и Виленского полков 1-й Литовско-Белорусской дивизии Войска Польского. Точное количество покоящихся там воинов неизвестно.

27−28 сентября 1920 года здесь произошла битва под Кровавым Бором, ставшая одним из эпизодов Неманского сражения — крупного и успешного контрудара Войска Польского, фактически завершившего разгром Красной Армии в польско-большевистской войне.

На надгробии написано: «Солдатам 1920 года. Соотечественники». Судя по опубликованным фотографиям, оно хоть и не уничтожено полностью, однако повреждено тяжелым предметом — на боковых гранях заметны сколы.

Портал предполагает, что неизвестные вандалы, вдохновленные пропагандой лукашистов, хотели уничтожить памятник, однако по какой-то причине не довели дело до конца — возможно, их спугнули.

Напомним, в Беларуси уже не первый месяц разрушают памятные знаки и могилы польских солдат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский