На Лидском кладбище повредили очередной памятник польским солдатам 4 28.10.2022, 10:20

1,512

Вандалы испортили памятник солдатам Войска Польского, погибшим в 1920 году в Неманском сражении.

Неизвестные вандалы повредили памятник солдатам Войска Польского, погибшим в 1920 году в Неманском сражении, возле села Феликсово Лидского района. Об этом сообщает издание «Głos z-nad Niemna».

Памятник установлен на братской могиле солдат Минского и Виленского полков 1-й Литовско-Белорусской дивизии Войска Польского. Точное количество покоящихся там воинов неизвестно.

27−28 сентября 1920 года здесь произошла битва под Кровавым Бором, ставшая одним из эпизодов Неманского сражения — крупного и успешного контрудара Войска Польского, фактически завершившего разгром Красной Армии в польско-большевистской войне.

На надгробии написано: «Солдатам 1920 года. Соотечественники». Судя по опубликованным фотографиям, оно хоть и не уничтожено полностью, однако повреждено тяжелым предметом — на боковых гранях заметны сколы.

Портал предполагает, что неизвестные вандалы, вдохновленные пропагандой лукашистов, хотели уничтожить памятник, однако по какой-то причине не довели дело до конца — возможно, их спугнули.

Напомним, в Беларуси уже не первый месяц разрушают памятные знаки и могилы польских солдат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».