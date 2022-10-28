закрыть
28 октября 2022, пятница, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили понтонную переправу с техникой оккупантов

  • 28.10.2022, 10:26
  • 3,448
ВСУ уничтожили понтонную переправу с техникой оккупантов

Это произошло на Херсонском направлении.

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины попали по понтонной переправе с техникой российских оккупантов на Херсонском направлении. Об этом в сводке за 27 октября рассказал спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Всего за сутки было выполнено 130 огневых задач, что сравнительно мало. Еще шестнадцать ударов нанесли украинские самолеты и вертолеты; это относительно много, но в целом авиация на этой войне играет второстепенную роль.

Только подтвержденные потери агрессора составили: 44 интервента, самолет, вертолет, танк, два миномета, три единицы бронированной и автомобильной техники, два склада с боеприпасами, ангар с военной техникой.

Общая ситуация на фронте не изменилась: «Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский