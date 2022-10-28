ВСУ уничтожили понтонную переправу с техникой оккупантов 28.10.2022, 10:26

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Это произошло на Херсонском направлении.

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины попали по понтонной переправе с техникой российских оккупантов на Херсонском направлении. Об этом в сводке за 27 октября рассказал спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Всего за сутки было выполнено 130 огневых задач, что сравнительно мало. Еще шестнадцать ударов нанесли украинские самолеты и вертолеты; это относительно много, но в целом авиация на этой войне играет второстепенную роль.

Только подтвержденные потери агрессора составили: 44 интервента, самолет, вертолет, танк, два миномета, три единицы бронированной и автомобильной техники, два склада с боеприпасами, ангар с военной техникой.

Общая ситуация на фронте не изменилась: «Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено».

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