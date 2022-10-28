«Почему скинули только 50 рублей, если я просила 550» 28.10.2022, 10:31

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Минчанин хотел снять недорогую квартиру, но что-то пошло не так.

В Минске вновь активизировались мошенники (про один из таких случаев мы недавно рассказывали), специализирующиеся на обмане тех, кто хочет снять квартиру. Наш читатель В. подозревает, что также стал жертвой. Мужчина искал недорогую однокомнатную квартиру и нашел приличный вариант в панельной девятиэтажке в микрорайоне Юго-Запад. Доверившись молодой маме с ребенком (именно так хозяйка выглядела на аватарке), В. мог лишиться 550 рублей и веры в человечество, однако отделался малой кровью. Своей историей он поделился с редакцией realt.by.

Мужчину заинтересовало объявление о сдаче двухкомнатной квартиры за 550 рублей в столичном микрорайоне Юго-Запад. Переписка с собственницей шла почти неделю.

− Женщина (на аватарке в мессенджере была мама с ребенком) отвечала мне не сразу, ответы появлялись два раза в день, причем в абсолютно рандомное время. Теперь я уже понимаю, скорее всего, переписка шла с таким большим количеством людей, что она не успевала реагировать на все сообщения. Женщина рассказала, что сама находится за границей, но в Минске есть ее сестра, которая все проконтролирует.

Собственница подробно расспросила, кто будет жить в квартире, и сказала, что у нее уже есть один клиент.

− В начале переписки я указал, что не имею вредных привычек, у меня нет детей и животных. Спустя какое-то время она написала, что отказала предыдущему клиенту, потому что у него есть собака, а у ее мужа на шерсть аллергия. Далее она опять стала уточнять, кто будет жить, затем снова переспросила про животных.

Во время общения В. не раз просил собеседницу дать контакты сестры, находящейся в Минске, чтобы посмотреть квартиру, но эти сообщения игнорировались. Когда мужчина стал настаивать, хозяйка квартиры ответила, что сестра, мол, работает допоздна и может встретиться только после 21.00. Когда В. согласился и на это, вновь последовал отказ.

− В конце концов, она стала жаловаться, что уже устала искать квартирантов, и хочет наконец сдать квартиру нормальному человеку. Я уточнил, что готов заехать в любое время.

Через пять дней переписки женщина обрадовала потенциального квартиросъемщика: мол, есть еще один клиент, но она готова ему отказать. Для того чтобы исключить конкурента и получить ключи, хозяйка квартиры предложила, чтобы мужчина оперативно перевел ей на карту задаток в размере 550 рублей.

− Она написала, что понимает, какое сейчас время и готова прислать свой паспорт. Я ей ответил, что она может закрыть часть последней страницы, чтобы не «палить» лишнюю информацию, но в ответ собеседница прислала фото паспорта целиком. Сказала — мол, ей нечего скрывать. Я почуял какой-то подвох, но после всех долгих переписок, немного потерял бдительность.

В. закинул на предложенную карту 50 рублей, но оказалось, что собственница квартиры хотела все 550.

− Она спросила, а почему только 50 рублей пришло, а чего не вся сумма? Я ответил, что так делают только после того, как видят квартиру вживую, но если надо, то готов перечислить еще. Она предложила прислать остальную сумму на другую карту. Во время этого витка переписки до меня стало доходить, что дело не чисто. Я попросил ее для подстраховки прислать мне еще одну фотографию паспорта, но с пальцами, или с другого ракурса, чтобы я точно убедился, что это фото не украдено с интернета. Про себя я подумал, что быстро дорисовать руку или палец в фотошопе будет трудно.

На данное предложение женщина ответила короткое «ок». Когда же через 3 часа минчанин поинтересовался, где же обещанное фото, собственница оперативно удалила свою часть переписки. Исчезло с сайта и ее объявление.

В. считает, что ему повезло отделаться малой кровью, 50 рублей — не такая уж большая сумма, но предостерегает других от подобных действий.

P. S. Когда мы уже готовили этот материал к размещению, собеседница неожиданно вновь написала нашему читателю.

Предварительно вычистив всю переписку, она сообщила, что сдала квартиру другим людям, извинилась и предложила тем же вечером вернуть 50 рублей на карту. Наш читатель выслал ей номер карты и решил подождать. Спустя сутки никаких денег туда не поступило.

Кроме того, за время подготовки материала мы выяснили, что объявление о квартире на Юго-Западе удалил не собственник, а модератор площадки, так как него поступило сразу несколько жалоб от пользователей.

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