В Марокко обнаружена военная башня времен Римской империи 28.10.2022, 10:37

Кроме того, археологи нашли древние украшения.

Международная команда археологов при проведении изысканий в городе Волюбилисе, Марокко, обнаружила военную смотровую башню, возраст которой может достигать почти 2000 лет.

Об открытии сообщает Nauka w Polsce. Его совершила совместная польско-марокканская группа, которую возглавлял Мацей Чапский из Варшавского университета. По его словам, открытие важно для понимания того, как действовали римляне на границах своей империи. Ранее подобные военные наблюдательные башни находили при раскопках в Шотландии, Германии и Румынии.

В Марокко такой объект обнаружен впервые, хотя территория этого государства порядка 2000 лет назад входила в состав Римской империи. Особенностью данного региона было то, что он был географически изолирован от остальной части империи. Как объяснил Чапский, найти смотровую башню помогли спутниковые снимки. Кроме того, археологи много времени провели в библиотеках Римини и Лондона в поисках упоминаний о римских войсках на территории Марокко.

«Нам посчастливилось начать раскопки в нужном месте, так как смещение точки старта на 500-600 метров привело бы к попаданию в пустоту, - говорит Чапский. - Наша находка является значительным вкладом знаний в общее состояние исследований римских лип - системы римских пограничных укреплений, воздвигнутых на окраинах империи, особенно уязвимых для набегов».

Археологи на сегодняшний день раскопали часть фундамента и стены, сохранившаяся высота которых составляет всего около 80 сантиметров. До наших дней также дошел фрагмент внутренней лестницы и стены из булыжников, которая окружала башню. Кроме того, ученые нашли фрагменты вооружения и амуниции римских легионеров: фрагменты военных копий, гвозди от сандалий, которые носили легионеры, элементы украшений, характерных для римских военных ремней.

Точно датировать найденный объект пока не удалось, для этого потребуются дополнительные исследования. Но ученые предполагают, что обнаруженная оборонительная система действовала во времена правления императора Антонина Пия. «У нас есть некоторые военные находки, относящиеся к этому периоду - примерно II веку нашей эры», - говорит Чапский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».